Боржес о поражении от Медведева: «У него очень хорошо получалось вводить меня в состояние отчаяния»

Нуну Боржес прокомментировал поражение от Даниила Медведева на Australian Open.

Он уступил 3:6, 6:7(4), 7:5, 1:6 в четвертом круге.

– Что в игре Медведева привело вас в замешательство?

– Думаю, Медведев заставляет соперников слишком много ошибаться. Дело не в том, что он задвигает тебя слишком далеко за заднюю линию, очень сильно подает первую или каждый раз забивает виннерсы, нет. Просто вы играете длинные розыгрыши, которые постепенно забирают твои силы. Я это точно почувствовал.

Я думал, у меня есть удары, способные что-то поменять. Но он заставлял меня бить снова и снова, и спустя время я ошибался.

У него очень хорошо получалось вводить меня в состояние отчаяния. Он всегда читал мою игру. Но, наверное, поэтому он так хорош, у него получается доводить соперников до такого состояния.

Несмотря на то, что по ощущениям у тебя как будто есть контроль над матчем, на деле это не так. Он не отдает розыгрыши просто так.

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