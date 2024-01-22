Боржес о поражении от Медведева: «У него очень хорошо получалось вводить меня в состояние отчаяния»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Нуну Боржес Теннис

Нуну Боржес прокомментировал поражение от Даниила Медведева на Australian Open.

Он уступил 3:6, 6:7(4), 7:5, 1:6 в четвертом круге.

– Что в игре Медведева привело вас в замешательство? 

– Думаю, Медведев заставляет соперников слишком много ошибаться. Дело не в том, что он задвигает тебя слишком далеко за заднюю линию, очень сильно подает первую или каждый раз забивает виннерсы, нет. Просто вы играете длинные розыгрыши, которые постепенно забирают твои силы. Я это точно почувствовал.

Я думал, у меня есть удары, способные что-то поменять. Но он заставлял меня бить снова и снова, и спустя время я ошибался.

У него очень хорошо получалось вводить меня в состояние отчаяния. Он всегда читал мою игру. Но, наверное, поэтому он так хорош, у него получается доводить соперников до такого состояния.

Несмотря на то, что по ощущениям у тебя как будто есть контроль над матчем, на деле это не так. Он не отдает розыгрыши просто так.

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11 комментариев
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Хорошо разобрал, спасибо Боржесу за адекватность и уважение к сопернику.
+63
0
+63
Наиболее точное определение - что делает Медведев с соперником - вводит в состояние отчаяния )
+30
0
+30
Ответ bubareska
Хорошо разобрал, спасибо Боржесу за адекватность и уважение к сопернику.
Осьминог и профессор, если в двух словах - это ДМ💓
+20
0
+20
Как хорошо проанализировал)
+15
0
+15
какое хорошее определение к стилю Дани!!! браво ))) наверное лучше и не скажешь
+11
0
+11
Кайф, сейчас непредвзятость дорогого стоит! Спасибо португальцу!
+8
0
+8
Вот она профессиональная аналитика, учитесь эксперты
+6
0
+6
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Наиболее точное определение - что делает Медведев с соперником - вводит в состояние отчаяния )
В принципе, Даниил и нас, его болельщиков, неплохо умеет вводить в состояние отчаяния))
+5
0
+5
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Наиболее точное определение - что делает Медведев с соперником - вводит в состояние отчаяния )
🤣🤣🤣
+3
0
+3
Болельщиков он тоже вводит в состояние отчаяния зачастую 😅
+2
0
+2
Джокович также играл 5 лет назад, сейчас контратаки раньше проводит, возраст.
+1
-1
0
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