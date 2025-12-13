Погребняк о смене гражданства Потаповой: «Это не катастрофа для российского тенниса, у нас есть достойная молодежь»

Павел Погребняк: смена гражданства Потаповой – не катастрофа.

Бывший нападающий «Зенита » и сборной России Павел Погребняк высказался о смене спортивного гражданства 50-й ракетки мира Анастасии Потаповой .

Ранее теннисистка объявила , что будет представлять Австрию.

«Смена гражданства – это уже обычная практика в спорте, тем более в теннисе. Ничего страшного, будем дальше воспитывать своих теннисистов. Для российского тенниса смена гражданства Потаповой – не катастрофа, у нас есть достойная молодежь», – приводит слова футболиста Metaratings.ru.

«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство