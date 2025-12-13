Погребняк о смене гражданства Потаповой: «Это не катастрофа для российского тенниса, у нас есть достойная молодежь»
Павел Погребняк: смена гражданства Потаповой – не катастрофа.
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о смене спортивного гражданства 50-й ракетки мира Анастасии Потаповой.
Ранее теннисистка объявила, что будет представлять Австрию.
«Смена гражданства – это уже обычная практика в спорте, тем более в теннисе. Ничего страшного, будем дальше воспитывать своих теннисистов. Для российского тенниса смена гражданства Потаповой – не катастрофа, у нас есть достойная молодежь», – приводит слова футболиста Metaratings.ru.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: metaratings.ru
