Медведев о тейпе на торсе: «В матче с Оже-Альяссимом заболела какая-то межреберная мышца»

Даниил Медведев оценил победу в 1/8 финала Australian Open против Нуну Боржеса.

Он выиграл 6:3, 7:6(4), 5:7, 6:1. В третьем сете португалец ушел со счета 2:5 и отыграл два матчбола.

– Даня, что случилось в третьем сете и что в такие моменты ты эмоционально говоришь команде?

– В основном, когда разговариваю с командой, я перестаю видеть решение проблемы и соответственно начинаю искать его где-то в другом месте. Хотя решение всегда надо искать в себе, но иногда это тяжело принять. На корте, когда адреналин, если я что-то и кричу команде, то в основном это «Что мне делать?» Но я понимаю, что они скажут – «Играй ему под лево»?

В теннисе так не работает на высоком уровне. К сожалению, я подсел физически в конце третьего сета, подача подвела, все вместе так сложилось: прием на 15:40, хотел сильнее накрутить, на 30:40 просто в корт, он забил. Все не сложилось. К сожалению, сет улетел, но рад, что сумел собраться и победить. После третьего сета сидел и думал, что надо постараться не доводить до пятого сета.

– Вы, кстати, разбираете с Жилем то, что он пишет в дневниках по ходу матчей?

– Наверное, нет. Больше нет, чем да.

– Что за тейп на торсе?

– Это просто немного в матче с Феликсом заболела мышца, даже не знаю, какая. Какая-то межреберная. Чтобы просто было легче, и уже во время матча не болела, потом этот тейп слетел, я его выкинул.

– Как будешь готовиться к четвертьфиналу с Хуркачем и чего ждешь от этого матча?

– Надо хорошо подавать и стараться принимать, искать свои шансы. Хуберт может очень хорошо играть, и иногда даже удивляюсь, когда смотрю какие-то матчи и он чуть хуже подает и больше ошибается.

Он может демонстрировать теннис топ-уровня, поэтому он и выиграл два «Мастерса». Это уже четвертьфинал, надо играть как можно лучше и стараться выиграть, – передает слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

У Медведева уникальный прием – он стоит в семи метрах за задней линией. В чем плюсы и минусы?