Гарбинье Мугуруса: «Кто мог подумать, что после Надаля появится Алькарас? Карлос уникален»

Гарбинье Мугуруса: Алькарас – уникальный игрок.

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от успехов №1 в мире Карлоса Алькараса .

«Я восхищаюсь тем, чего он добился. Очень трудно превзойти его достижения этого года. Судя по всему, он очень мотивирован перед Australian Open – единственным турниром «Большого шлема», который у него еще нет. Но что тут скажешь – такой талант, молодость, такая уверенность в себе. Как он может быть так хорош, быстр и при этом так молод? Для меня это загадка – к тому же он делает все это с такой легкостью и улыбкой.

Он уникален. Кто мог подумать, что после Рафы Надаля появится Алькарас? Мы все поражены. Он отличный пример для молодежи – лучше быть не может».

