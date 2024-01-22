Медведев девятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема»
Третья ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open, обыграв Нуну Боржеса – 6:3, 7:6(3), 5:7, 6:1.
Россиянин девятый раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он четыре раза добирался до этой стадии на US Open, три раза – на Australian Open и по одному разу на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне».
Дальше он сыграет с Хубертом Хуркачем или Артуром Казо.
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Вообще Медведев за последние 5 лет лучший из тех кто вне БИГ-3
Ты наверное не видел настоящих цыган.
Ну ты хоть о людях подумай кто переживает за тебя !
Давай уж посерьезнее !