Медведев девятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Нуну Боржес Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open, обыграв Нуну Боржеса – 6:3, 7:6(3), 5:7, 6:1.

Россиянин девятый раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он четыре раза добирался до этой стадии на US Open, три раза – на Australian Open и по одному разу на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне».

Дальше он сыграет с Хубертом Хуркачем или Артуром Казо.

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26 комментариев
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Ответ бизе
Всего 9-й четвертьфинал , но уже 5 финалов и 2 полуфинала шлемов . Проиграл только в четвертьфинале Роллан Гаррос Циципасу.
А в финалах ТБШ проигрывал только БИГ-3....
Вообще Медведев за последние 5 лет лучший из тех кто вне БИГ-3
+31
-3
+28
Всего 9-й четвертьфинал , но уже 5 финалов и 2 полуфинала шлемов . Проиграл только в четвертьфинале Роллан Гаррос Циципасу.
+27
-2
+25
Просто так от Даниила не избавиться, раз спросили) На его послематчевые интервью надо отдельно билеты продавать)
+17
-3
+14
Ответ utsh44psmr
Не вышел, а заполз. Судя по игре, ему так не хотелось.
Да ладно, нормально спокойно вышел. Последний сет - посмотрите на счет.
+16
-2
+14
У Рублева,на удивление, больше выходов в 1/4 )
+11
-1
+10
Хм. Как-то думалось, что побольше у него четвертьфиналов то. А вот оно чо
+8
-1
+7
Ответ Bartez1986
Хм. Как-то думалось, что побольше у него четвертьфиналов то. А вот оно чо
Даже меньше, чем у Рублева )
+8
-1
+7
Ответ Duck Nightingale
Рублев получается круче. У него уже 10 четвертьфиналов💪
Только у Андрея, к сожалению, ни одного полуфинала. Так что количество не есть качество.
+8
-2
+6
Ответ Gsp555
Из википедии. Отец Срджан Джокович — серб косовско-черногорского происхождения, а мать Дияна Жагар — хорватка. Так что не сербохорват, просто играет за Сербию.
Так черногорцы те же сербы, только горные. Языки очень близкие. Есть некоторые культурные особенности. Я много цыган видел. Новак не похож на цыгана.
+6
-1
+5
Ответ Vitalii-Just
А в финалах ТБШ проигрывал только БИГ-3.... Вообще Медведев за последние 5 лет лучший из тех кто вне БИГ-3
Ну вообще уже нет БИГ-3, есть только Новак. Если хотите Медведев и Алькарас это те, кто в БИГ-1,5 те самые 0,5
+3
0
+3
Вот обязательно надо было повыпендриваться в третьем сете. Таких, как этот португез цепкий, отпускать нельзя, иначе накажут. Хорошо еще, что только на один сет. С Хуркачем нужно прибавлять.
+3
-1
+2
Даня красавчик, с победой👏👏👏
+5
-3
+2
коллапс в 3-м конечно напрягает знатно. Обычно после этого Медвед и начало следущего сливает. С поляком так не надо, пожалуйста
+4
-2
+2
Рублев получается круче. У него уже 10 четвертьфиналов💪
+5
-3
+2
Ответ marinalex
Только у Андрея, к сожалению, ни одного полуфинала. Так что количество не есть качество.
Я думаю один раз до конца карьеры Рубль сможет выйти в полуфинал
+2
-1
+1
Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
Новак не цыган, он метис: сербохорват или хорватосерб.
Ты наверное не видел настоящих цыган.
+1
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0
А он все веселится !
Ну ты хоть о людях подумай кто переживает за тебя !
Давай уж посерьезнее !
0
0
0
На зубах выгрыз 2 сет, а так и на харде мог вполне получиться второй Забот Ваулд. Тем более в пекло.
+1
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Ответ Любитель побеждать
Ну вообще уже нет БИГ-3, есть только Новак. Если хотите Медведев и Алькарас это те, кто в БИГ-1,5 те самые 0,5
Сейчас да, а в течении 5 лет, которые я указал, были все трое.... Иначе бы Даня не проиграл бы Рафе 2 финала ТБШ.
0
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С победой Даниил! Победы, Удачи и сил тебе в следующем круге ,болеем, верим.
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Надо в 3-х сетах в полуфинал выходить, без приколов.
+3
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