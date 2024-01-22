Медведев о победе над Боржесом: «В конце третьего сета я начал ошибаться, потому что физически уже умер. Рад, что не пришлось играть пятый»

Даниил Медведев прокомментировал победу в четвертом круге Australian Open.

Он обыграл Нуну Боржеса 6:3, 7:6(4), 5:7, 6:1. В третьем сете португалец ушел со счета 2:5 и отыграл два матчбола.

«Третий сет был физически тяжелым, потому что он играл очень агрессивно. Как только я выполнял один недостаточно агрессивный или глубокий удар, он полностью вкладывался. Это впечатляло.

В концовке третьего сета я играл недостаточно глубоко и хорошо, допускал ошибки, двойные. Но после третьего у меня была одна мысль: «Придется играть четвертый, ничего не изменишь». И я только надеялся, что не придется играть пятый. И рад, что не пришлось.

До матча я чувствовал себя на 100%, но он заставил меня бегать. И в конце третьего сета я начал ошибаться, потому что физически уже умер. Но ошибки позволили восстановиться, и в четвертом я сумел прибавить.

Мог ли я поднажать в конце третьего и не играть четвертый? Не знаю. Но теперь я снова уставший.

Но выходного должно хватить, чтобы восстановиться», – сказал Медведев в интервью на корте.

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