Рублев после пятисетовика с де Минауром: «Уставший нереально. Буду восстанавливаться, использовать этот день, чтобы максимально прийти в себя»

Андрей Рублев поделился, какие эмоции испытывал в 4-м круге Australian Open.

Он объяснил, что чувствовал, уступая 1:2 по сетам Алексу де Минауру. В итоге матч продлился 4 часа 14 минут и закончился со счетом 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0 в пользу Рублева.

«Конечно, было обидно, что было столько шансов, особенно во втором сете. Я сам их упустил из-за своих эмоций, и было обидно. И в четвертом сете вроде получилось начать хорошо, повел 3:0 и как-то стал себя немного жалеть, как будто устаю уже, как будто очень тяжело дается все. И он этим смог воспользоваться, вернуться 3:2, брейкануть обратно.

И дальше у меня в голове была злость на себя, что я допустил слабину. Либо я в прямом смысле умру, либо я найду в себе энергию, перестану себя жалеть, начну играть совсем по-другому, открою какое-то второе дыхание. И в итоге получилось это все сделать, и вот с того момента заиграл намного лучше».

Также он ответил, обращал ли внимание на количество невынужденных ошибок. За матч он допустил 64, а де Минаур – 50.

«Нет, я не вел статистику, но когда ты играешь в таком ритме, на такой скорости, когда у вас по 20-30 ударов розыгрыш, конечно, это нормально, что кто-то ошибается, потому что в итоге ты устаешь, и кто-то ошибается. Плюс еще первые три сета был сильный ветер, и иногда было тяжело контролировать мяч. И в целом, чем дольше играешь, тем, понятное дело, ошибок будет больше».

Рублев ответил, с каким настроем подходит к четвертьфиналу против Янника Синнера.

«Очень доволен, что получилось выиграть. Понятное дело, что уставший нереально. Готовиться как буду? Максимально восстанавливаться, использовать этот день, чтобы максимально прийти в себя и быть готовым играть», – передает слова корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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