Рублев после пятисетовика с де Минауром: «Уставший нереально. Буду восстанавливаться, использовать этот день, чтобы максимально прийти в себя»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Алекс де Минаур Теннис

Андрей Рублев поделился, какие эмоции испытывал в 4-м круге Australian Open.

Он объяснил, что чувствовал, уступая 1:2 по сетам Алексу де Минауру. В итоге матч продлился 4 часа 14 минут и закончился со счетом 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0 в пользу Рублева.

«Конечно, было обидно, что было столько шансов, особенно во втором сете. Я сам их упустил из-за своих эмоций, и было обидно. И в четвертом сете вроде получилось начать хорошо, повел 3:0 и как-то стал себя немного жалеть, как будто устаю уже, как будто очень тяжело дается все. И он этим смог воспользоваться, вернуться 3:2, брейкануть обратно.

И дальше у меня в голове была злость на себя, что я допустил слабину. Либо я в прямом смысле умру, либо я найду в себе энергию, перестану себя жалеть, начну играть совсем по-другому, открою какое-то второе дыхание. И в итоге получилось это все сделать, и вот с того момента заиграл намного лучше».

Также он ответил, обращал ли внимание на количество невынужденных ошибок. За матч он допустил 64, а де Минаур – 50.

«Нет, я не вел статистику, но когда ты играешь в таком ритме, на такой скорости, когда у вас по 20-30 ударов розыгрыш, конечно, это нормально, что кто-то ошибается, потому что в итоге ты устаешь, и кто-то ошибается. Плюс еще первые три сета был сильный ветер, и иногда было тяжело контролировать мяч. И в целом, чем дольше играешь, тем, понятное дело, ошибок будет больше».

Рублев ответил, с каким настроем подходит к четвертьфиналу против Янника Синнера.

«Очень доволен, что получилось выиграть. Понятное дело, что уставший нереально. Готовиться как буду? Максимально восстанавливаться, использовать этот день, чтобы максимально прийти в себя и быть готовым играть», – передает слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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9 комментариев
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Молодчина, Андрей, дотерпел и переломил матч в свою пользу!!! Готовься в следующем играть на 200% и удачи тебе!!
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Надеемся увидеть👅после матча с Синнером🤞‼️
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тьфу тьфу тьфу, но контроль мяча у Рублева довольно приличный как показалось, особенно учитывая как они временами молотят по мячу
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Будь безмятежен, как цветок лотоса, который растёт у подножия Храма Вечности
(с) китайский трактат "Ни Сы"
+8
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+5
Ответ Чэзг
тьфу тьфу тьфу, но контроль мяча у Рублева довольно приличный как показалось, особенно учитывая как они временами молотят по мячу
В 4-5 сете точно, он практически не ошибался, хотя перестрелки были мощнейшие, ДеМинаур очень неприятно принимал периодически прямо в ноги.
+5
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+5
Давай Андрюха, верим в первый полуфинал в карьере. Как показал сегодняшний матч Синнера, он тут не такой и страшный, как его малюют в комментаха спортса. Главное восстановиться физически и тогда шансы точно будут 👍
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Надеюсь, мы услышим от него после матча интервью, когда он обыграет Синнер в четвертьфинале)))
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Ответ Александр Сабреков
В 4-5 сете точно, он практически не ошибался, хотя перестрелки были мощнейшие, ДеМинаур очень неприятно принимал периодически прямо в ноги.
Просто Де Минор, не смог все 5 геймов бегать в режиме бога, и тянуть все что только можно, да еще и так глубоко возвращать. Таким образом количество длинных ралли сократилось, а значит иколичество рискованных атак Андрея тоже сократилось. Вот и ошибок стало меньше.
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Ответ SKA Rostov1992
Давай Андрюха, верим в первый полуфинал в карьере. Как показал сегодняшний матч Синнера, он тут не такой и страшный, как его малюют в комментаха спортса. Главное восстановиться физически и тогда шансы точно будут 👍
А что сегодняшний матч Синнера показал такого не в его пользу? Не смотрел, поэтому реально интересно услышать мнение смотревшего, что там такого было, ведь по счёту ожидаемый беспроблемный вынос 15-й ракетки, не факт, что пришлось выкладываться на 100%. Я считаю, что Рубль может дать бой грешнику и желаю ему попасть в заветный полуфинал, но обычно после таких камбеков на сверхусилиях эмоционально сдуваются, да и физически тоже - он и сам говорит об этом. Да ещё оба лупасят в остро-атакующем стиле и чуть у Рубля не так пойдёт - может посыпаться. Вполне может получиться как у Маннарино после телефониста.
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