Рублев 10-й раз вышел в 1/4 ТБШ. Все 9 предыдущих он проиграл

Пятая ракетка мира Андрей Рублев на Australian Open обыграл Алекса де Минаура – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0. Эта победа стала 300-й в его карьере.

Россиянин 10-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он три раза добирался до этой стадии на Australian Open, два раза – на «Ролан Гаррос», один раз – на «Уимблдоне», четыре – на US Open.

Все предыдущие четвертьфиналы ТБШ Рублев проиграл.

Теперь он встретится с Янником Синнером, которому уступает 2:4 в личных встречах.

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