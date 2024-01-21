Рублев 10-й раз вышел в 1/4 ТБШ. Все 9 предыдущих он проиграл

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Алекс де Минаур Теннис

Пятая ракетка мира Андрей Рублев на Australian Open обыграл Алекса де Минаура – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0. Эта победа стала 300-й в его карьере.

Россиянин 10-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он три раза добирался до этой стадии на Australian Open, два раза – на «Ролан Гаррос», один раз – на «Уимблдоне», четыре – на US Open.

Все предыдущие четвертьфиналы ТБШ Рублев проиграл.

Теперь он встретится с Янником Синнером, которому уступает 2:4 в личных встречах.

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73 комментария
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Постоянство тоже признак класса. Не каждому удается выходить в 1/4 финала ТБШ. Все у него есть в плане тенниса чтобы проходить Синнера. Шансы есть всегда Удачи Рубло!!! Это был эпичный матч
+44
0
+44
Ответ Almas Filan
Жаль, что Синнер. Увы, итальянец очень хорош. Но, конечно же удачи Андрею! От души желаю выйти в 1/2🙌
Жаль что Синнер,жаль что Джокович,жаль что Медведев,жаль что Алькарас. Мне просто интересно,а кого вы хотели увидеть его соперником по четвертьфиналу?
+35
-2
+33
Андрея с прекрасной победой! 👌Не помню когда видел или видел ли вообще такую игру Рублева?👍Собранно, агрессивно и психологически ровно, в самые ответственные моменты! Идём дальше!👌😁
+24
-1
+23
Нужен долгий матч с Синнером , он их не вывозит
+21
0
+21
не считая Чилича и Тиафо, Андрею лютые соперники в 1/4 достаются всегда
+21
0
+21
Ответ zzzeeerrrooo
Нужен долгий матч с Синнером , он их не вывозит
не просто долгий, а очень затяжной пятисетовик. Синнер в них действительно слабоват
+18
0
+18
Конечно, скорее всего проиграет, Синнер в великолепной форме. Но стабильно играть на протяжении нескольких лет, подтверждать свой уровень тоже дорогого стоит. Рублев классный теннисист! Желаю ему удачи, вот первый мастерс добыл недавно, почему бы и не здесь преодолеть этот рубеж!
+17
0
+17
Жаль, что Синнер. Увы, итальянец очень хорош.
Но, конечно же удачи Андрею!
От души желаю выйти в 1/2🙌
+18
-1
+17
Увы, и сейчас шансов немного.
Но молодец- подтвердил свой уровень!
+17
0
+17
Ответ Almas Filan
Жаль, что Синнер. Увы, итальянец очень хорош. Но, конечно же удачи Андрею! От души желаю выйти в 1/2🙌
Из четвëрки Джокович, Алькарас, Медведев, Синнер, против итальянца как раз больше всего шансов у Андрюхи, так что ещë по-божески всë
+13
-1
+12
Рублев не восьмая, а пятая ракетка мира.
+10
0
+10
Ответ Hardy
ну почему вот не Фриц?!
Потому что Фриц не Топ 4
+10
0
+10
Люблю смотреть матчи Рублева. Когда он в хорошей форме - играет очень зрелищно.
+9
0
+9
Рублёв сравнялся по числу четвертьфиналов на ТБШ с Давыденко. Впереди из россиян только Кафельников (13 четвертьфиналов на ТБШ).
+8
0
+8
Ответ revodrok
не считая Чилича и Тиафо, Андрею лютые соперники в 1/4 достаются всегда
Тиафу тогда пиканул пипец. Вот проигрыш Чиличу супер обидный - согласен. в 5ти сетах уступил(
+8
0
+8
300-ая победа получилась довольно эпичной))
+7
0
+7
Андрей, красавчик! Справился с нервами, его не сломили 2 проигранных тай брейка, в конце матча был неудержим. Ещё обратил внимание на сколько прибавил с бекхенда, стали убиственные удары, видна работа с командой! Удачи с Синнером, надеюсь сломает проклятие 1/4!
+7
0
+7
Безусловно, лучший матч Рублёва на ТБШ за всю карьеру. Тут даже не обсуждается.
+7
0
+7
На рекорд пошёл... (
+6
0
+6
Баранка в крайнем сете просто вишенка на торте💪👍‼️
+7
-1
+6
Там кстати наш знаменитый юниор Дёмин выиграл фьючерс и Костюк снова наезжает на наших теннисистов
+6
0
+6
давно уже полуфинал заслужил, все рекорды по невезение в бш побил уже, перестанет ждать прорвет .за 30 лет даже, куча игроков в полуфинал бш выходили хуже Рубля))
+6
0
+6
Ответ Сергей48
Андрея с прекрасной победой! 👌Не помню когда видел или видел ли вообще такую игру Рублева?👍Собранно, агрессивно и психологически ровно, в самые ответственные моменты! Идём дальше!👌😁
Может, в межсезонье всё таки пообщался с психологом?
+6
0
+6
Рублев - это Акинфеев от мира тенниса) очень хочется верить в победу, но там слишком свежий Синнер.
+8
-2
+6
Ответ Almas Filan
Жаль, что Синнер. Увы, итальянец очень хорош. Но, конечно же удачи Андрею! От души желаю выйти в 1/2🙌
Он еле сам дошёл до единственного полуфинала.
+5
0
+5
Синнер на ТБШ в пятисетовиках - это точно такой же чокер, так что шансы у Рубля неплохие
+5
0
+5
Рублёв будет в полуфинале!
+7
-2
+5
Ответ Александр Беляев
Их нет
Ставь хату, кэф целых 1,43
+5
0
+5
Ответ Sofia
Там акк ЮС Опен возле фамилии Тимофеевой указал рос флаг, она накатала простыню, что они все боролись за бан, никого не забанили, им всучили нейтралитет, который тоже не работает, она требует чётких определений нейтролитета. Что рос и беларусы продвигают русский мир и т д и т п
Надеюсь, отлетит от Гауфф как фанера и заткнется.
+6
-1
+5
Не, ну в 7 или 8 из 9 предыдущих он был андердогом
+4
0
+4
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