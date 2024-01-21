Рублев о победе над де Минауром с 1:2 по сетам: «В четвертом сете сказал себе: «Нет, ты умрешь, но сделаешь все»

Андрей Рублев прокомментировал пятисетовую победу над Алексом де Минауром.

Он победил со счетом – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0.

«Во-первых, хочу сказать, что Алекс провел потрясающий матч. Два дня назад я сказал, что надеюсь на отличный матч, который понравится болельщикам. Теперь жалею – не ожидал, что он настолько понравится (усмехается).

Когда я проигрывал 1:2 по сетам, сделал брейк в начале четвертого и сразу проиграл подачу, я сказал себе: «Нет, ты умрешь, но сделаешь все». И мне удалось заиграть лучше, найти энергию и победить.

С Алексом всегда тяжело. Мы уже пару раз играли, и все матчи были такими же драматичными. Он один из самых быстрых игроков, его движение и скорость – это безумие. Вы видели, как тяжело мне было».

Также Рублев прокомментировал то, что в конце матча испытывал физические проблемы и был близок к судорогам.

«Конечно, когда четыре часа играешь длинные розыгрыши, пытаешь растягиваться… Плюс я немного деревянный. Конечно, все немного болело – но это нормально после четырех часов на таких оборотах.

Но, как я уже говорил, я сказал себе делать все возможное, не плакать, себя не жалеть – а только бороться до конца».

Кроме того, он рассказал, что творится у него в голове в таких матчах.

«В такие моменты в моей голове лучше не быть. Там как в «Очень страшном кино». Много эмоций.

Лучше там не находиться».

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