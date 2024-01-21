Рублев о победе над де Минауром с 1:2 по сетам: «В четвертом сете сказал себе: «Нет, ты умрешь, но сделаешь все»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Алекс де Минаур Теннис

Андрей Рублев прокомментировал пятисетовую победу над Алексом де Минауром.

Он победил со счетом – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0.

«Во-первых, хочу сказать, что Алекс провел потрясающий матч. Два дня назад я сказал, что надеюсь на отличный матч, который понравится болельщикам. Теперь жалею – не ожидал, что он настолько понравится (усмехается).

Когда я проигрывал 1:2 по сетам, сделал брейк в начале четвертого и сразу проиграл подачу, я сказал себе: «Нет, ты умрешь, но сделаешь все». И мне удалось заиграть лучше, найти энергию и победить.

С Алексом всегда тяжело. Мы уже пару раз играли, и все матчи были такими же драматичными. Он один из самых быстрых игроков, его движение и скорость – это безумие. Вы видели, как тяжело мне было».

Также Рублев прокомментировал то, что в конце матча испытывал физические проблемы и был близок к судорогам.

«Конечно, когда четыре часа играешь длинные розыгрыши, пытаешь растягиваться… Плюс я немного деревянный. Конечно, все немного болело – но это нормально после четырех часов на таких оборотах.

Но, как я уже говорил, я сказал себе делать все возможное, не плакать, себя не жалеть – а только бороться до конца».

Кроме того, он рассказал, что творится у него в голове в таких матчах.

«В такие моменты в моей голове лучше не быть. Там как в «Очень страшном кино». Много эмоций.

Лучше там не находиться».

Камбэчище Рублева! От отчаяния и криков «в #####» до 5-сетовой победы в лучшем матче Australian Open

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14 комментариев
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Спасибо за матч! 💯 зрелище увидел!👍
+15
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+15
Дипломат )))
Молодец, спасибо за матч.
А насчет "деревянного" - Андрюша - Рубль Золотинький)
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В очередной раз на характере затащил!! Красава, так включился после двух проигранных таев!
+13
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+12
Как же хочется, чтоб еще дальше и дальше прошел. Заслужил!
+10
0
+10
Четвертьфинал 2х Рыжих
Один с покерфейсом, другой с триллерами
Лёд и Пламень.
Победы Золотому!
))))
+11
-2
+9
Ответ Godare88
Как же хочется, чтоб еще дальше и дальше прошел. Заслужил!
финал с Медведем!
+5
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+5
Как мне нравится его самокритичность)) Если отпустит себя, то обязательно поборется с Синнером, я уверена!
+3
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+3
Хотели как лучше, а получилось как... идеально. Спасибо, Андрей.
+2
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+2
если бы не этот клубок эмоций, стоял бы сейчас выше Медведева. играть-то умеет, но не знает, как распорядиться своими шансами и как выигрывать на классе, не расплескивая себя изнутри.
+1
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когда забудет о барьере 1/4 финала тогда и прорвет его на финал минимум...так бывает, если какие то йоханссоны с Костами Альбертами выигрывали. он чем хуже то.. много психологии мешают, как игрок он ещё растет
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Я своё требование о компенсации за валерьянку уже отправила.
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2-3 сет - это показатель, что Андрей может надломиться в любой момент, ему совсем немного не хватило, а с давлением он справляется не очень хорошо. Я считаю, что Андрей был лучше почти весь матч и 5 сетов - это стечение обстоятельств. 6-0 отличная баранка , для теннисистка, который «многое изменил в своей игре».
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Мне кажется, это мы перед телевизором чуть не умерли🙈
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Де минор прям был очень хорош, просто машина, робот, в первые три сета. Но потом Андрей смог прибавить и затащить эту игру. Респект!
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