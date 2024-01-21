Рублев о четвертьфинале против Синнера: «Кажется, меня ждут проблемы»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Янник Синнер Теннис

Андрей Рублев поделился ожиданиями от матча против Янника Синнера.

Они встретятся в четвертьфинале Australian Open. Итальянец ведет в личных встречах 4:2.

«Янник – один из игроков, которые провели потрясающий сезон в прошлом году. В этом уже показывает прекрасные результаты. Выиграл у меня последний матч.

Кажется, меня ждут проблемы (смеется).

Не знаю. Я выложусь – и посмотрим, чем все кончится».

Камбэчище Рублева! От отчаяния и криков «в #####» до 5-сетовой победы в лучшем матче Australian Open

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30 комментариев
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Когда во время интервью на карте он произносил фразу про проблемы - кажется, засмеялся весь стадион) Ну невозможно слушать его без улыбки, такой милый и непосредственный 😄
+50
0
+50
Ответ МОН66
не здавайся пока не проиграл,,,
Учи русский язык, пока молодой)
+38
-1
+37
То что происходило сегодня в 5 сете, это какой-то новый Рублёв, я впервые увидел у него проблеск яиц. Поздравляю родителей Андрея, у них всё-таки мальчик.
+38
-12
+26
Ответ Andrey Shvalbe
Эх, обманчива личка с Синнером - те две победы были на его травмах, а победы над Андреем он одержал еще за пределами ТОП-10, кажется. Сейчас в четверке. Карен не взял ни сета, а между тем сказал, что своей игрой доволен. Думаю, что остановить Синнера смогут только физические проблемы, что не отменяет уважения к Андрею, продравшемуся к нему через реально сложную сетку. Помнится, как у Федерера считали четвертьфиналы подряд, Андрей создал свою серию )
Карен всегда своей игрой доволен) Только вот он объективно топ10-20, а Рубль объективно топ-5.
Медведев сейчас где-то 4ый, Алькарас 3ий Синнер 2ой.
Мне кажется так.
+21
-2
+19
я несу
и ты несы

не боги горшки обжигают(с)
Победы Рублику!
+22
-5
+17
Ответ Никита Волк
Итальянец ведет в личных встречах 4:2. Первая победа Рублева - Синнер снялся при 2:1 в первом сете еще в 20 году Вторая победа - Синнер снялся при 1:1 на Ролан Гаррос Все полноценные матчи выиграл Янник
Тем не менее, похоже, Андрей умеет более-менее замучить Янника)) Глядишь, Синнер и третий раз снимется, мы не против.
+17
0
+17
Эх, обманчива личка с Синнером - те две победы были на его травмах, а победы над Андреем он одержал еще за пределами ТОП-10, кажется. Сейчас в четверке. Карен не взял ни сета, а между тем сказал, что своей игрой доволен. Думаю, что остановить Синнера смогут только физические проблемы, что не отменяет уважения к Андрею, продравшемуся к нему через реально сложную сетку. Помнится, как у Федерера считали четвертьфиналы подряд, Андрей создал свою серию )
+17
-1
+16
Итальянец ведет в личных встречах 4:2.
Первая победа Рублева - Синнер снялся при 2:1 в первом сете еще в 20 году
Вторая победа - Синнер снялся при 1:1 на Ролан Гаррос
Все полноценные матчи выиграл Янник
+16
-1
+15
Я думаю, Синнера тоже
+10
-2
+8
Эта победа действительно волевая, не сдался, не раскис и даже баранку повесил. Кто знает, может и получится Синнера умотать.
+7
-2
+5
у Рублева в боксе Витя Кравченко сидел?)
+5
-1
+4
Ответ МОН66
не здавайся пока не проиграл,,,
Здесь, здание, здоровье
+6
-3
+3
Ответ Александр Н.
Здесь, здание, здоровье
Сдеся 👆
+3
-1
+2
Я думаю, Андрею для победы надо произнести заклинание, как в матче с Де Минауром. Пысы. Странно, но заклинание не пропускает модерация))
+1
0
+1
Синнер как соперник для многих не подарок особенно с прошлого сезона. В любом случае Андрей будет выкладываться и постарается показать свой лучший теннис. Удачи ему !
+2
-1
+1
Ответ nicckk
у Рублева в боксе Витя Кравченко сидел?)
Да. Они с Ренатой приехали болеть за Дашу и Андрея. Сдружились после выпуска о них. И сказали уедут как оба вылетят. Приехали просто посмотреть теннис,без съемки ролика для ютуба.
+1
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Андрей!
Что самое главное было в победном матче:
Не бздеть! (Mille pardons,Je m’excuse pour le mot grossier).
А перед четвертьфиналом что самое главное:
Не ссать! (Encore une fois, je m’excuse sincèrement pour le mot grossier).
Bonne chance dans la bataille, Rublev!
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Ответ Непристойное предложение
Комментарий удален пользователем
Отдыхай
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Ответ Вадим flanec
Я думаю, Андрею для победы надо произнести заклинание, как в матче с Де Минауром. Пысы. Странно, но заклинание не пропускает модерация))
в женский половой орган или к мужскому? проверим Ваши знаниях об Андрюшиных заклинаниях :))
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Ответ Александр Н.
Здесь, здание, здоровье
выпить, закусить, выпить
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Ответ Южка
Сдеся 👆
Тута.
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Ответ Костя Кот
это будет славная охота для синнера
Не в (для), а на.
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Ответ Arti22
То что происходило сегодня в 5 сете, это какой-то новый Рублёв, я впервые увидел у него проблеск яиц. Поздравляю родителей Андрея, у них всё-таки мальчик.
проблеск яиц)
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Ответ Arti22
То что происходило сегодня в 5 сете, это какой-то новый Рублёв, я впервые увидел у него проблеск яиц. Поздравляю родителей Андрея, у них всё-таки мальчик.
Комментарий удален пользователем
Не-не-не, Андрюх, тебе ещё только в 1/4 отлетать)) шучу, только побед !
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Песец подкрался незаметно.
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Удачи и победы Андрею)))
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Андрей надеемся тебя и нас ждёт твоя победа.
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ледянную ванну сейчас Рублеву
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