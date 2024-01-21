Рублев о четвертьфинале против Синнера: «Кажется, меня ждут проблемы»

Андрей Рублев поделился ожиданиями от матча против Янника Синнера.

Они встретятся в четвертьфинале Australian Open. Итальянец ведет в личных встречах 4:2.

«Янник – один из игроков, которые провели потрясающий сезон в прошлом году. В этом уже показывает прекрасные результаты. Выиграл у меня последний матч.

Кажется, меня ждут проблемы (смеется).

Не знаю. Я выложусь – и посмотрим, чем все кончится».

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