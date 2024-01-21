Рублев о четвертьфинале против Синнера: «Кажется, меня ждут проблемы»
Андрей Рублев поделился ожиданиями от матча против Янника Синнера.
Они встретятся в четвертьфинале Australian Open. Итальянец ведет в личных встречах 4:2.
«Янник – один из игроков, которые провели потрясающий сезон в прошлом году. В этом уже показывает прекрасные результаты. Выиграл у меня последний матч.
Кажется, меня ждут проблемы (смеется).
Не знаю. Я выложусь – и посмотрим, чем все кончится».
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Медведев сейчас где-то 4ый, Алькарас 3ий Синнер 2ой.
Мне кажется так.
и ты несы
не боги горшки обжигают(с)
Победы Рублику!
Первая победа Рублева - Синнер снялся при 2:1 в первом сете еще в 20 году
Вторая победа - Синнер снялся при 1:1 на Ролан Гаррос
Все полноценные матчи выиграл Янник
Что самое главное было в победном матче:
Не бздеть! (Mille pardons,Je m’excuse pour le mot grossier).
А перед четвертьфиналом что самое главное:
Не ссать! (Encore une fois, je m’excuse sincèrement pour le mot grossier).
Bonne chance dans la bataille, Rublev!