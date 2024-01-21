Рублев выиграл 300-й матч в карьере
Пятая ракетка мира Андрей Рублев на Australian Open обыграл Алекса де Минаура – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0.
Эта победа стала для Рублева 300-й на уровне ATP. Также у него 158 поражений.
Он восьмой теннисист, родившийся в 1990-м или позже, с таким количеством выигранных матчей. Раньше него до этого показателя добрались:
• Григор Димитров – 420;
• Александр Зверев – 401;
• Милош Раонич – 377;
• Доминик Тим – 346;
• Даниил Медведев – 336;
• Давид Гоффен – 329;
• Стефанос Циципас – 304.
Камбэчище Рублева! От отчаяния и криков «в #####» до 5-сетовой победы в лучшем матче Australian Open
Огромной Удачи и Успеха Золотому Рублику!
Ждём 301
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