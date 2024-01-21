Рублев выиграл 300-й матч в карьере

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Теннис

Пятая ракетка мира Андрей Рублев на Australian Open обыграл Алекса де Минаура – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0.

Эта победа стала для Рублева 300-й на уровне ATP. Также у него 158 поражений.

Он восьмой теннисист, родившийся в 1990-м или позже, с таким количеством выигранных матчей. Раньше него до этого показателя добрались:

• Григор Димитров – 420;

• Александр Зверев – 401;

• Милош Раонич – 377;

• Доминик Тим – 346;

• Даниил Медведев – 336;

• Давид Гоффен – 329;

• Стефанос Циципас – 304.

Камбэчище Рублева! От отчаяния и криков «в #####» до 5-сетовой победы в лучшем матче Australian Open

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8 комментариев
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Надо разменять 4ю сотню на этом АО.
Огромной Удачи и Успеха Золотому Рублику!
Ждём 301
))))
+19
-1
+18
Ответ Сергей Гуцол
Удивлен наличием в этом списке Раонича, не думал что он ещё настолько молод и тем более что набрал 300+ побед, будучи настолько деревянным
Деревянным он стал после травм.
+18
0
+18
Машина, ждем 303-ю до конца АО!
+14
0
+14
Эпическая победа, да ещё и юбилейная! ✊ Думаю запомнит надолго?!)👍😁
+4
-1
+3
Удивлен наличием в этом списке Раонича, не думал что он ещё настолько молод и тем более что набрал 300+ побед, будучи настолько деревянным
+1
-1
0
Непросто соперника обыграл Рублик.
0
0
0
Главное не останавливаться! Ибо такое себе число...
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