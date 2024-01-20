Australian Open: Алекс де Минаур — Андрей Рублев прямая трансляция матча 21.01.2024

В ходе нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии впервые встретятся теннисисты первой десятки рейтинга. Австралиец Алекс де Минаур находится на десятой позиции, а россиянин Андрей Рублев пятый. Матч состоится 21 января, начало не ранее 08:00 по московскому времени.

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де Минаур — Рублев: прогноз на матч Australian Open 2024

Спортсмены будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Алекса де Минаура теннисная публика знает давно, и ей хорошо известно, что австралиец большими достижениями похвастать не может. Но сейчас он привлекает большое внимание. Впервые в карьере он смог войти в десятку рейтинга АТР, но больше впечатляют его последние поединки, которые он провел в составе национальной команды на United Cup. Там он смог выиграть у американца Тэйлора Фрица, Александра Зверева из Германии, и, самое главное, нанести первое поражение за несколько лет в Австралии Новаку Джоковичу. Получается де Минаур набрал отличную форму. Насколько долго она будет держаться, неизвестно, но она уже позволила с легкостью преодолеть три первых раунда Australian Open.

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Его соперник Андрей Рублев тоже находится в хорошей форме. Пусть первый матч с бразильским теннисистом Тиаго Сейботом Уайлдом он затянул до пяти сетов и был даже на грани поражения, но смог избежать ненужных эмоций, которые он демонстрирует на протяжении последних лет. В результате два следующих матча у американцев Кристофера Юбенкса и Себастьяна Корды он выиграл довольно легко в трех сетах. На стороне Андрея и то, что в четвертьфиналы турниров Большого шлема он выходит часто. Правда, они пока становятся его пределом. Но о восьмерке сильнейших говорить пока рано. Алекс де Минаур сделает все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков.

Спортсмены довольно часто ранее играли друг с другом. В пяти поединках небольшой перевес на стороне австралийца. Он выиграл в трех, причем все на харде. Но букмекеры считают, что опыт россиянина должен ему помочь. Небольшое преимущество Winline отдает Рублеву, коэффициент 1,71, успех австралийского теннисиста оценивается коэффициентом — 2,15.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024