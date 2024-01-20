де Минаур — Рублев: прогноз на матч Australian Open 2024

Как и предполагалось, в четвертый круг мужского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису смогли выйти трое россиян. Один из них Андрей Рублев будет играть с хозяином корта Алексом де Минауром. Матч состоится 21 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 08:00 по московскому времени.

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Australian Open: Алекс де Минаур — Андрей Рублев прямая трансляция матча 21.01.2024

Алекс де Минаур

Дебют Алекса де Миаура во взрослом теннисе состоялся в 2015 году, когда ему было всего 16 лет, а в 2017 году состоялся дебют на турнире Большого шлема как раз в Австралии, где ему как молодому талантливому теннисисту организаторы предоставили уайлд-кард. Правда, тогда он проиграл в первом же матче. Нельзя сказать, что и после случился какой-то прорыв. Алекс все время ходил в подающих надежды, выигрывал турниры АТР, за карьеру набралось семь таких титулов, постоянно находился в двадцатке сильнейших теннисистов мира, но с Большими шлемами никак не складывалось. Лишь в 2020 году он смог выйти в четвертьфинал US Open, и это лучшее его достижение.

На кортах Мельбурн-парка он стабильно выходил в четвертый круг, нынешний его успех уже третий подряд, но дальше уступал. В прошлом году его обидчиком стал никто иной как Новак Джокович, у которого он смог выиграть всего четыре гейма. Но совсем недавно имя Алекса прозвучало на весь мир и вновь в контексте матча с первой ракеткой мира. На командном турнире United Cup де Минаур нанес первое поражение Джоковичу на кортах Австралии за несколько последних лет. Более того, Алекс, наконец, впервые в карьере вошел в десятку сильнейших теннисистов мира. В первую неделю де Минаур выступал вдохновенно, уже он не оставлял соперникам никаких шансов. Милош Раонич в первом круге снялся, а итальянцам Маттео Арнальди и Флавио Коболли австралиец отдал в общей сложности лишь 13 геймов.

Андрей Рублев

Российский теннисист уже несколько лет входит в когорту сильнейших игроков мира, но всем известно, что с турнирами Большого шлема он пока не справляется. То есть, он один из немногих в туре, кто смог достичь четвертьфиналов всех мейджоров, но эта стадия постоянно становилась для него камнем преткновения. В общей сложности у него десять матчей на четвертьфинальной стадии и десять поражений. Когда речь заходит о причинах, специалисты, в первую очередь, начинают говорить о психологии. Именно из-за проблем внутри себя Андрей пока не может пройти дальше четвертьфинала. При этом у него есть титулы на турнирах АТР и самая главная победа в жизни на Олимпиаде в Токио в миксте.

Сейчас Рублев находился на грани поражения уже в первом поединке против бразильца Тиаго Сейбота Уайлда. Широкой публике он известен по-прежнему немного, но российские болельщики его хорошо запомнили по Roland Garros прошлого сезона, когда бразилец неожиданно в первом круге оставил не удел Даниила Медведева. На этот раз история чуть было не повторилась. Пятисетовый поединок дошел до чемпионского тай-брейка, где Рублев все же выиграл. Дальше было чуть проще. Россиянин встречался с двумя американцами. Кристофера Юбенкса и Себастьяна Корду он обыграл в трех сетах. К тому же показал, что может справляться с эмоциями, но сейчас на стороне соперника будет публика.

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Личные встречи

Еще и статистика против Рублева. Ранее соперники встречались пять раз и трижды выигрывал Алекс де Минаур. Причем все три победы австралиец одержал на харде. Последняя встреча так же проходила на твердом покрытии, и россиянин оказался сильнее. Перед вами результаты всех матчей по сетам

03.11.2023. Алекс де Минаур 1 : 2 Андрей Рублев

15.02.2023. Алекс де Минаур 2 : 0 Андрей Рублев

13.04.2022. Алекс де Минаур 1 : 2 Андрей Рублев

07.11.2018. Алекс де Минаур 3 : 1 Андрей Рублев

04.08.2018. Алекс де Минаур 2 : 1 Андрей Рублев

Прогноз

Оба теннисиста находится в хорошей форме и, судя по их предыдущим матчам между собой, легких побед практически не было. Вот и сейчас наверняка мы увидим на корте серьезную борьбу. Тремя сетами все точно не обойдется. Фактор публики тоже будет иметь значение, она полностью на стороне своего соотечественника. И тут, главное, Рублеву в очередной раз не уйти в свои эмоции. Как показывает практика крики и кидание ракетки редко приводят россиянина к успеху. Алекс тоже уверен в своих силах, ведь на командном турнире он оказался не только сильнее Джоковича, но и Тэйлора Фрица и Александра Зверева.

Букмекеры отдают небольшое преимущество Рублеву наверняка за счет его опыта и стабильности. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,70, выигрыш хозяина корта оценивается коэффициентом 2,17. В такой ситуации можно всерьез рассмотреть тотал больше по геймам.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024