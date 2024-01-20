Свитолина о матче с Носковой, обыгравшей Швентек: «Победа над №1 усиливает давление на нее. Она будет фавориткой, так что мне нечего терять»

Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча против Линды Носковой.

Сегодня Носкова обыграла , а – Викторию Голубич.

«Конечно, она показала отличный результат. Я немного посмотрела их матч, пока ждала своего.

Она здорово била по мячу. В конце концов, победа над такой соперницей, как Ига, на турнире «Большого шлема» требует многого. Она отличный игрок. Когда я только возвращалась, я играла на турнире в Португалии, и она тоже там была. Сейчас мы в четвертом круге «Шлема», здорово видеть, как мы прогрессируем, показывая хороший теннис. Мне кажется, она тоже возвращалась после травмы или чего-то другого.

Будет хороший матч, еще одно испытание для меня. Она молодой игрок, но победа над №1 усиливает давление на нее. Мне кажется, она будет фавориткой, так что мне нечего терять. Для меня это просто еще одна возможность сыграть в четвертом круге. Жду с нетерпением. Теперь постараюсь восстановиться и подготовиться к этому матчу».

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