Свитолина о матче с Носковой, обыгравшей Швентек: «Победа над №1 усиливает давление на нее. Она будет фавориткой, так что мне нечего терять»

Теги Australian Open WTA Элина Свитолина Ига Швентек Линда Носкова Теннис

Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча против Линды Носковой.

Сегодня Носкова обыграла Игу Швентек, а Свитолина – Викторию Голубич.

«Конечно, она показала отличный результат. Я немного посмотрела их матч, пока ждала своего.

Она здорово била по мячу. В конце концов, победа над такой соперницей, как Ига, на турнире «Большого шлема» требует многого. Она отличный игрок. Когда я только возвращалась, я играла на турнире в Португалии, и она тоже там была. Сейчас мы в четвертом круге «Шлема», здорово видеть, как мы прогрессируем, показывая хороший теннис. Мне кажется, она тоже возвращалась после травмы или чего-то другого.

Будет хороший матч, еще одно испытание для меня. Она молодой игрок, но победа над №1 усиливает давление на нее. Мне кажется, она будет фавориткой, так что мне нечего терять. Для меня это просто еще одна возможность сыграть в четвертом круге. Жду с нетерпением. Теперь постараюсь восстановиться и подготовиться к этому матчу».

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5 комментариев
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🤣
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Сожрет Линду или "чего-то другого" произойдет?)
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Удачи вам Элина👌.
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Исполняет трюк Джоковича, типа перекидывает давление) Но не тот уровень чтоб сработало
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