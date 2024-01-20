Швентек о поражении от Носковой: «Было трудно читать ее подачу. Она подает в стиле Соболенко, Рыбакиной»

Ига Швентек прокомментировала поражение от Линды Носковой на Australian Open .

Матч закончился со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу 19-летней чешки.

Носкова стала первым с 1999 года тинейджером, обыгравшим первую ракетку мира на Australian Open.

«Было трудно читать ее подачу. Она подает в стиле Соболенко, Рыбакиной в плане выбора точек и скорости. На этом турнире я в целом принимала не так, как обычно, особенно вторые подачи.

И тем не менее я знаю, что сделала все возможное. Технически это не сработало. Но я знаю, что сделала все, что могла. Я ни о чем не жалею.

Конечно, мне бы хотелось немного лучше сыграть на этом турнире».

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