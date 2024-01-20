Носкова о победе над Швентек: «Не считала, что мне нечего терять, и вышла на корт с очень серьезным настроем. Это был такой же матч, как и все остальные»

Линда Носкова промментировала победу над №1 Игой Швентек.

Матч закончился со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу 19-летней чешки.

– Полгода или год назад вы думали, что в вашей жизни возможно что-то подобное?

– Я знаю свою игру. Я знаю, что за последние полтора года очень сильно прибавила. Сегодня я просто верила в свою игру. Я очень хотела победить, потому что перед матчем не считала, что мне нечего терять. Я вышла на корт с очень серьезным настроем. Это был такой же матч, как и все остальные.

Я знаю, что, когда играю агрессивно, могу конкурировать с кем угодно. Конечно, будут матчи, в которых я буду играть не лучшим образом. Но сегодня, особенно когда я разминалась, я чувствовала себя очень хорошо. Физически я была в полном порядке.

Я выходила на корт не только провести отличный матч, но и, конечно, победить.

– Вы помните конкретный момент или матч за последние полтора года, благодаря которому поверили в то, что способны победить кого угодно, когда хорошо играете?

– Когда я играла, например, с соперницами из топ-10, в 100% случаев мне было нечего терять, и я просто выходила на корт и старалась показать максимум, а там будь что будет. Несколько раз я побеждала крутых игроков, но, возможно, это была, скажем так, счастливая случайность, по крайне мере, мне так казалось.

Конечно, я не выходила на корт, веря на 1000% в то, что смогу победить. Я просто хорошо играла в тот день, и все складывалось в мою пользу.

Сегодня я нервничала с самого утра, а со мной это не так уж часто случается. Я знала, что этот матч много для меня значит.

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