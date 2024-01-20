Прервалась 18-матчевая серия побед Швентек. Носкова нанесла ей первое поражение с сентября

Теги Australian Open WTA Ига Швентек Линда Носкова Теннис

В третьем круге Australian Open Линда Носкова обыграла первую ракетку мира Игу Швентек – 3:6, 6:3, 6:4.

Для Швентек это первое поражение с конца сентября. Прервалась ее серия из 18 побед подряд.

19-летняя чешка четвертый раз обыграла соперницу из топ-10 (при семи поражениях). Она впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема».

Дальше Носкова сыграет с Элиной Свитолиной или Викторией Голубич.

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37 комментариев
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Почти закончилась 1я неделя АО.
У мужчин из первой десятки вылетел один игрок, у женщин 8...
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Линда браво.Носки важнее кепки..Ноги надо держать в тепле .
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Всегда получаю удовольствие от матча,когда проигрывает полька
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Ответ Irina Kalacheva
Всегда получаю удовольствие от матча,когда проигрывает полька
Вы не одиноки. Не по-христиански, но на душе становится лучше)
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+23
Ответ Сергей Гуцол
Нормально так убрали польку, интересно почему у нее не прёт на АО? Прошлый год проиграла непонятно кому, сейчас тоже не сказал бы что Носкова топ соперница, хоть и выдала хорошую стабильную игру
Прошлый год проиграла непонятно кому? Она пиковой Рыбакиной проиграла вообще то)
+20
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Это ей ещё повезло, что Барти ушла, так бы ничего не взяла
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Очень рад, её проигрыши поднимают настроение. Чудесный день
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какая приятная новость
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Теннисный бог сказал Иге: "я тебя вытащил за кепку в прошлом матче, дальше сама", но сама не шмагла.
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Ответ Jefri AG
Мда Ига, позор, конечно... думаю после такого пора задуматься о завершении карьеры.
Всё были бы только рады)))
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Ответ Irina Kalacheva
Всегда получаю удовольствие от матча,когда проигрывает полька
А когда выигрывает, ты ходишь под себя, получается? Много за прошлый год вылезло)))
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Ответ Jefri AG
Мда Ига, позор, конечно... думаю после такого пора задуматься о завершении карьеры.
Согласен
+7
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Линда - лапочка! Превратила день из хорошего в отличный! Показала сумасшедший теннис и выиграла по игре. Эйс и подача неберучка при 30/30 в последнем гейме - в блокнотик истории!👍✌️
+6
-3
+3
Ответ Imperor7
Это ей ещё повезло, что Барти ушла, так бы ничего не взяла
Барти была царевна-лягушка
Швентек... не царевна
+5
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+2
Ответ dimon 2.0
есть немного. бабка аза с клюкой, девочка-подросток мира и др. вот капец млин турнир большого шлема. анекдот.
Первая ракетка проигрывает в третьем круге 50 ракетке, вот где настоящий анекдот)
+2
0
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Дайте Иге сороколетнюю Кербер после декрета, может тогда выиграет😂
+6
-5
+1
Мда Ига, позор, конечно... думаю после такого пора задуматься о завершении карьеры.
+9
-8
+1
Очень жаль, но все по делу. Ига сегодня играла очень плохо, как и с Даниэль. Там скорее ей повезло. Есть над чем задуматься первой ракетке мира и ее тренерам. Не унывай Ига, все еще впереди у тебя.
+4
-3
+1
Ига упёрлась в стенку а-ля Серена, комариный стиль не прокатил
+2
-1
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Ответ Syndycate
Дайте Иге сороколетнюю Кербер после декрета, может тогда выиграет😂
...Кербер
+1
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красотка!
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Ответ Irina Kalacheva
Всегда получаю удовольствие от матча,когда проигрывает полька
Господи
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Ответ Syndycate
Прошлый год проиграла непонятно кому? Она пиковой Рыбакиной проиграла вообще то)
Да, перепутал маленько, в памяти отпечатался АО 22 года, где она еле прошла Канепи и потом в пух и прах слила Коллинз 😕
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Ответ ivan 07
Именно нанесла поражение. Спорт ру перехватывает мое любимое выражение.
Ваня, ты прогрессируешь!
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Ответ dimon 2.0
Комментарий удален модератором
Горит?)
+1
-1
0
Ух ты. Вопрос - чешская ли фамилия Носкова заиграл новыми красками 🥰🥰🥰
+1
-1
0
Давай ещё послезавтра убери Свитолину, пожалуйста, и будет всем счастье
+3
-3
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А я почему то про карьерный подумала, что он далеко не всем теннисистам покоряется. У великого Сампраса его не было, у великолепной Жюстин Энен, может еще у кого, сразу не вспомню.
0
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добавить нечего, все уже сказано до нас)
+1
-1
0
Именно нанесла поражение. Спорт ру перехватывает мое любимое выражение.
+4
-4
0
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