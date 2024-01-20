Прервалась 18-матчевая серия побед Швентек. Носкова нанесла ей первое поражение с сентября
В третьем круге Australian Open Линда Носкова обыграла первую ракетку мира Игу Швентек – 3:6, 6:3, 6:4.
Для Швентек это первое поражение с конца сентября. Прервалась ее серия из 18 побед подряд.
19-летняя чешка четвертый раз обыграла соперницу из топ-10 (при семи поражениях). Она впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема».
Дальше Носкова сыграет с Элиной Свитолиной или Викторией Голубич.
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У мужчин из первой десятки вылетел один игрок, у женщин 8...
Швентек... не царевна