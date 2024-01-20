Носкова о победе над Швентек: «Знала, что будет потрясающий матч с первой ракеткой мира. Но я не думала, что он так закончится»

Теги Australian Open WTA Ига Швентек Линда Носкова Теннис

Линда Носкова прокомментировала победу над Игой Швентек.

19-летняя чешка обыграла первую ракетку мира в третьем круге Australian Open – 3:6, 6:3, 6:4.

«У меня слов нет. Знала, что будет потрясающий матч с первой ракеткой мира. Но я не думала, что он так закончится. Очень рада, что прошла в четвертый круг.

В последнем гейме меня немного трясло. Я не попадала первой подачей, но при счете 30:30 нашла эйс. Так играть проще, но при таком счете найти его бывает трудно».

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12 комментариев
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спасла теннис
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Молодчинка.
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Молодец Линда. Здорово сыграла и заслужила победу. Ничего не скажешь👍
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Свитолина теперь - скрытая финалистка. Очень легкая сетка, пока в другой части будет рубка Соболенко и Гауфф.
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Вау! Вау! Молодец
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’’я не думала, что он так закончится’’ -
Самое главное, Швентек так не думала.
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Ответ Stewee
Свитолина теперь - скрытая финалистка. Очень легкая сетка, пока в другой части будет рубка Соболенко и Гауфф.
Свитола вполне может уехать от любой. На прошлом Уиме у неё был супершанс, а она Вондруше слила.
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Ответ Stewee
Свитолина теперь - скрытая финалистка. Очень легкая сетка, пока в другой части будет рубка Соболенко и Гауфф.
Не будет рубки. Соколенко уберёт Гауф в двух сетах.
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Молодец! Остается только поздравить с феноменальным успехом! Ига, на этом турнире, конечно выступила ниже своих возможностей?!
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Вот это кульбиты судьбы. Швентек после вылета Пенко и Рыбы уже начала праздновать походу. И тут такой холодный душ. Совершенно неожиданный. Тяжеленное поражение для нее психологически. Виноват прежде всего тренер, как и у Рыбы. Херней занимался вместо подготовки к матчу.
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молодец, что не дрогнула 👍
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