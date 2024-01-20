Носкова о победе над Швентек: «Знала, что будет потрясающий матч с первой ракеткой мира. Но я не думала, что он так закончится»

Линда Носкова прокомментировала победу над Игой Швентек.

19-летняя чешка обыграла первую ракетку мира в третьем круге Australian Open – 3:6, 6:3, 6:4.

«У меня слов нет. Знала, что будет потрясающий матч с первой ракеткой мира. Но я не думала, что он так закончится. Очень рада, что прошла в четвертый круг.

В последнем гейме меня немного трясло. Я не попадала первой подачей, но при счете 30:30 нашла эйс. Так играть проще, но при таком счете найти его бывает трудно».

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