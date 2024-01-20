Ник Кириос: «Джокович выиграет еще как минимум три-четыре «Больших шлема»

Ник Кириос считает, что Новак Джокович побьет рекорд по титулам за карьеру.

У Джоковича сейчас 98 титулов, а у рекордсмена Джимми Коннорса – 109.

«Думаю, он выиграет еще как минимум три-четыре «Больших шлема». Еще несколько турниров ATP 500, «Мастерсов». Да, ему это удастся.

Пока не появится игрок, который будет постоянно побеждать его на «Шлемах», на других турнирах – да, Синнер победил его пару раз, в Кубке Дэвиса и на итоговом, – но пока он не начнет проигрывать на нескольких «Шлемах» подряд или пока его не разгромят пару раз, я буду считать его фаворитом на каждом турнире».

Ник Кириос: «Джокович бы уничтожил Сампраса. Сожрал бы заживо»

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