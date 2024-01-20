Ник Кириос: «Джокович выиграет еще как минимум три-четыре «Больших шлема»

Теги Новак Джокович ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос считает, что Новак Джокович побьет рекорд по титулам за карьеру.

У Джоковича сейчас 98 титулов, а у рекордсмена Джимми Коннорса – 109.

«Думаю, он выиграет еще как минимум три-четыре «Больших шлема». Еще несколько турниров ATP 500, «Мастерсов». Да, ему это удастся.

Пока не появится игрок, который будет постоянно побеждать его на «Шлемах», на других турнирах – да, Синнер победил его пару раз, в Кубке Дэвиса и на итоговом, – но пока он не начнет проигрывать на нескольких «Шлемах» подряд или пока его не разгромят пару раз, я буду считать его фаворитом на каждом турнире».

Ник Кириос: «Джокович бы уничтожил Сампраса. Сожрал бы заживо»

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17 комментариев
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Ответ old man diego
Кирг стал комментатором на тв?
Добрый вечер
+13
0
+13
Ответ daiv18
По игре всех делает, если по физике не просядет, то еще выиграет конечно, планы на календарный золотистый, но кажется у Карлоса такие же планы на 2024))
Карлосу для начала сезон без травм провести,
в прошлом году он без АО к концу года уже выдохся
+10
0
+10
все по делу сказал, в принципе..
+9
0
+9
Сэмь-восэм..
+5
-1
+4
короче ..пока Джоку не подстрелят ..вы слабохарактерные неумёхи будете складывать шлемы возле его двери
+5
-2
+3
Я каждый раз думаю что все эти прогнозы нереальны, но потом Джокович доказывает обратное.
+3
0
+3
Кирг стал комментатором на тв?
+3
-1
+2
вполне реальный прогноз он Ника 👍👍👍
+2
0
+2
а Циципас?😁
+1
0
+1
По игре всех делает, если по физике не просядет, то еще выиграет конечно, планы на календарный золотистый, но кажется у Карлоса такие же планы на 2024))
+3
-3
0
И один уступит Циципасу. Да, Ник?)
0
0
0
А он сам уже завершил карьеру? Почему не выступает? Теперь только языком работает?
+2
-2
0
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