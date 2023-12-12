Ник Кириос: «Джокович бы уничтожил Сампраса. Сожрал бы заживо»

Теги Новак Джокович Пит Сампрас ATP Борис Беккер Ник Кириос Теннис

Ник Кириос сравнил теннис прошлого и нынешний.

«Раньше игра была медленной. Я смотрел матчи Бориса Беккера, и я не говорю, что они не были хороши для своего времени. Но абсурдно говорить, что они на уровне современных игроков.

Тогда мощной была подача в районе 200 км/ч. А такие ребята, как я, стабильно подают 220 км/ч, да еще и по углам. Игра совершенно другая.

Я не говорю, что они бы ничего не придумали. Но чтобы сейчас играть серв-энд-воллей, нужно подавать 220, потому что иначе Джокович тебя сожрет. Сожрет заживо.

Однажды Ллейтон Хьюитт уничтожил Сампраса на US Open. Это был первый прототип человека с приемом. И против него Сампрас выглядел дерьмово. А что Джокович бы сделал с таким, как Сампрас. Просто размазал бы. Если Хьюитт это делал, то Джокович его бы тоже уничтожил. Сожрал бы заживо».

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2 комментария
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Ну в те времена и скорость кортов была другой и ракетки не позволяли делать продолжительные ралли, как сейчас
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А что бы сделали Розуолл и Лейвер с Джоковичем, страшно представить
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