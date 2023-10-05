Ник Кириос: «Джокович – величайший в истории, но для меня самым сложным соперником был Федерер. Он заставлял почувствовать себя дерьмово»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Sports.ru Ник Кириос GOAT Теннис

Ник Кириос назвал самого сложного соперника из Большой тройки.

«Против Надаля я всегда хорошо играл, с ним у меня были самые успешные матчи, а Федерер заставлял почувствовать себя дерьмово. Где бы ты с ним не играл, он был любимцем болельщиков. В Европе, Америке, Австралии... Все хотели, чтобы Федерер постоянно побеждал, поэтому, наверное, с ним играть было сложнее всего.

Я считаю, что Новак – величайший теннисист в истории, но для меня самым сложным соперником был Федерер. В нем было что-то такое... Он был очень агрессивным и не давал отдышаться.

Мой стиль – агрессивная игра на задней линии – хорошо работал с Надалем. Но он все равно обыгрывал меня много раз».

Кириос считает, что Джоковичу не отдают должное.

«Я считаю, что он лучший в истории. 24 «Больших шлема», и мне кажется, еще пара впереди, это безумие.

Думаю, он не получает должного признания. Он в туре уже почти 20 лет, вот это долголетие».

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33 комментария

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Drob003
Невероятно представить какую эру в теннисе мы застали. Федерер, Надаль, Джокович. Этих людей будут знать и помнить через десятки лет, а нам повезло увидеть их игру вживую.
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sedric
Помнится, как то читал мнение, что Кирьоса психологически сломал матч с Федерером в Майами 17 года. После этого окончательно сформировался тот Кирьос, которого мы привыкли видеть. Помню тот матч, и как тогда публика неистово топила за Роджера, как Кирьос терпел весь матч, а в конце все таки не выдержал и дрогнул. И видимо Кирьос тоже это помнит.
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Верховенский1990
Ник, когда уже вернешься то?
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cosset
Ответ Alex Morhan
Благо не все тут настолько проницательны) Что кого ведёт, что думает. Телепатия не иначе
имею полное право теннисного болельщика рассуждать чуть дальше, чем статистика матча) беллетристика и свобода мысли пока не наказуемы :)
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Иван Иванов
Раньше замечал ,что Новаку всегда с молодыми тяжело играется ,а Федерер их как орех щёлкал!!
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justbored
Ответ S.Graf
Перед ЮСО завирусили ролик с тренировки Nо1е, где дети обступили Величайшего. Детей невозможно подкупить или обмануть, они самые преданные и верные болельщики. Так что, отдают Новаку должное, ещё как отдают. Айде Nо1е, айде! P.S. а вот за такие комментарии Ник навечно исключён из плей-листа Радио-Ваня. пхх))))
Меня в детстве постоянно обманывали.😞
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Tarkovski
Ответ sedric
Помнится, как то читал мнение, что Кирьоса психологически сломал матч с Федерером в Майами 17 года. После этого окончательно сформировался тот Кирьос, которого мы привыкли видеть. Помню тот матч, и как тогда публика неистово топила за Роджера, как Кирьос терпел весь матч, а в конце все таки не выдержал и дрогнул. И видимо Кирьос тоже это помнит.
Это был шикарный матч, один из самых напряженных на моей памяти, три тай-брейка на тоненького. А Ник вполне мог тогда на Мастерс рассчитывать - в финале Надаля очень вероятно что обыграл бы
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Alex Morhan
Ответ cosset
про теорию ресентимента у Джоковича я уже не знаю какой год подряд пишу тут, меня интересует другая параллель. вот Серена тоже всегда была движима, казалось бы похожей мотивацией в теннисе, как и Джокович: меньше уважения и плюшек в начале карьеры, затаенное чувство несправедливости, желание доказать всем их ошибочное отношение. но важное различие между Сереной и Джоковичем в том, что Си всегда считала себя о**енной, Королевой и Богиней, это и был её главный посыл миру, типа "вы что все слепые?". а Джокович не таков, его ведет по карьере тень конкретных людей, лучше которых он и пытается постоянно стать. при этом штукатурный слой скромности, религиозности, жертвенности, принципиальности всегда на фасаде, чтобы не давать повода доковыряться до фундамента. это почти как портрет Дориана Грея, который висит в запертой комнате Джоковича) а ему самому нравится думать, что его внешний образ и есть он сам. но боюсь, что сам он вырос из своих глубоких обид и зависти, которые в глубине души и по сей день сидят.
Благо не все тут настолько проницательны) Что кого ведёт, что думает. Телепатия не иначе
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Большой Сэми
Тем временем, Ник является теннисистом, который обыграл всех троих БИГов в первых же очных матчах против них. Поправьте меня, есть ли кто-то еще с подобной статистикой в истории?
На фоне этого, выделяется Энди, которого Ник был постоянным клиентом. Хоть и по личкам с Ником одинаково с Федерером 6-1, но Ник не раз признавал, что с Энди ему не удается играть в свой теннис. Во многом за счет того, как умело читает подачу Кирьоса Маррей.
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Alex Morhan
Ответ 369
Откуда вы знаете, что движет Джоковичем? Вы с его папой репу сажали?
Вероятно последует ответ, что это очевидно, кто пристально следит за теннисом или что-то такое. Но вот сейчас сам Джокович уже не говорит про Гоата, да даже отец Новака молчит, но про обиды, которые движут Джоковичем и сидят в нём, всё ещё рассказывают его "поклонники/поклонницы")
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Alex Morhan
Ответ cosset
имею полное право теннисного болельщика рассуждать чуть дальше, чем статистика матча) беллетристика и свобода мысли пока не наказуемы :)
А я и не пытаюсь забрать у вас право, да и не могу в принципе. Интересует скорее цель этих "про теорию ресентимента у Джоковича я уже не знаю какой год подряд пишу тут"
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sedric
Ответ Alex Morhan
А до этого матча это был Кирьос, которого мы не привыкли видеть?)
Да вроде не таким буйным был. Таким же пижоном, но свой классический трэшток он включил позднее.
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Alex Morhan
Ответ sedric
Помнится, как то читал мнение, что Кирьоса психологически сломал матч с Федерером в Майами 17 года. После этого окончательно сформировался тот Кирьос, которого мы привыкли видеть. Помню тот матч, и как тогда публика неистово топила за Роджера, как Кирьос терпел весь матч, а в конце все таки не выдержал и дрогнул. И видимо Кирьос тоже это помнит.
А до этого матча это был Кирьос, которого мы не привыкли видеть?)
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Евгений Птицын
Ответ Большой Сэми
Тем временем, Ник является теннисистом, который обыграл всех троих БИГов в первых же очных матчах против них. Поправьте меня, есть ли кто-то еще с подобной статистикой в истории? На фоне этого, выделяется Энди, которого Ник был постоянным клиентом. Хоть и по личкам с Ником одинаково с Федерером 6-1, но Ник не раз признавал, что с Энди ему не удается играть в свой теннис. Во многом за счет того, как умело читает подачу Кирьоса Маррей.
Как минимум Хьюитт тоже выиграл свои первые матчи против биг-3. Вероятно, есть и ещё кто-то.
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Alex Morhan
Ответ cosset
а какая цель смотреть теннис вообще ? :) думаю, никто не преследует какую-то цель, это процесс, приятный процесс в кругу таких же любителей. и всё) не надо искать в этом серьёзные смыслы.
Вы же не один матч смотрите постоянно? Процесс просмотра тенниса приносит удовольствие, что могут приносить однотипные рассуждения про Джоковича, которые не имеют "серьёзного смысла"?) Если вы уж любите "рассуждать", то и здесь смысл можно найти, если немного подумать)
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cosset
Ответ Alex Morhan
А я и не пытаюсь забрать у вас право, да и не могу в принципе. Интересует скорее цель этих "про теорию ресентимента у Джоковича я уже не знаю какой год подряд пишу тут"
а какая цель смотреть теннис вообще ? :) думаю, никто не преследует какую-то цель, это процесс, приятный процесс в кругу таких же любителей. и всё) не надо искать в этом серьёзные смыслы.
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S.Graf
Ответ Alex Morhan
Вероятно последует ответ, что это очевидно, кто пристально следит за теннисом или что-то такое. Но вот сейчас сам Джокович уже не говорит про Гоата, да даже отец Новака молчит, но про обиды, которые движут Джоковичем и сидят в нём, всё ещё рассказывают его "поклонники/поклонницы")
"У кого что болит, та о том и говорит"(с)
Весьма показательный случай.
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Helga Kl
Ответ cosset
я никогда не напишу, что Джокович "плохой", "злой" и тд. я лишь рассуждаю о том, что сделало его таким теннисистом и что им движет до сих пор. я вижу незакрытые гештальты)
Вы пытаетесь понять гения!)
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cosset
Ответ Helga Kl
Чё-то я так прифигела, аж зависла над вашим текстом. Не бойтесь, Новак прекрасен. Достаточно лишь видеть как на нём дети виснут по всему миру и как он с ними добр и открыт. Джок - перфекционист, здесь ничего не поделаешь.
я никогда не напишу, что Джокович "плохой", "злой" и тд. я лишь рассуждаю о том, что сделало его таким теннисистом и что им движет до сих пор. я вижу незакрытые гештальты)
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Alex Morhan
Ответ cosset
теннис - сериал, а не сухая статистика матчей. психология имеет большое значение. наверное, когда ты видишь, как течение матча и его результат зависят от психо-эмоциональной составляющей, то становится не лишенным смысла писать и обсуждать это в комментариях. а когда паттерн поведения теннисиста повторяется регулярно, то начинает складываться пазл. наверное, в этом тоже есть определенное удовольствие, когда ты видишь подтверждение своих предположений в поведении спортсмена)
Не думаю, что всё упирается в это.) Паттерн поведения сводится исключительно к трактовкам зрителя, если речь не о профессионалах. А люди в принципе любят что угодно, что подтверждает их мнение.
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roentgen
Ответ cosset
про теорию ресентимента у Джоковича я уже не знаю какой год подряд пишу тут, меня интересует другая параллель. вот Серена тоже всегда была движима, казалось бы похожей мотивацией в теннисе, как и Джокович: меньше уважения и плюшек в начале карьеры, затаенное чувство несправедливости, желание доказать всем их ошибочное отношение. но важное различие между Сереной и Джоковичем в том, что Си всегда считала себя о**енной, Королевой и Богиней, это и был её главный посыл миру, типа "вы что все слепые?". а Джокович не таков, его ведет по карьере тень конкретных людей, лучше которых он и пытается постоянно стать. при этом штукатурный слой скромности, религиозности, жертвенности, принципиальности всегда на фасаде, чтобы не давать повода доковыряться до фундамента. это почти как портрет Дориана Грея, который висит в запертой комнате Джоковича) а ему самому нравится думать, что его внешний образ и есть он сам. но боюсь, что сам он вырос из своих глубоких обид и зависти, которые в глубине души и по сей день сидят.
жертвенность и Стоянович
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dedpihto59
Ник признаёт что Новак GOAT‼️
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cosset
Ответ 369
Откуда вы знаете, что движет Джоковичем? Вы с его папой репу сажали?
вот кстати, папа там тоже не последнюю роль сыграл в мировосприятии сына. я не знаю, я рассуждаю и высказываю свою версию формирования теннисиста Новака Джоковича.
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369
Ответ cosset
про теорию ресентимента у Джоковича я уже не знаю какой год подряд пишу тут, меня интересует другая параллель. вот Серена тоже всегда была движима, казалось бы похожей мотивацией в теннисе, как и Джокович: меньше уважения и плюшек в начале карьеры, затаенное чувство несправедливости, желание доказать всем их ошибочное отношение. но важное различие между Сереной и Джоковичем в том, что Си всегда считала себя о**енной, Королевой и Богиней, это и был её главный посыл миру, типа "вы что все слепые?". а Джокович не таков, его ведет по карьере тень конкретных людей, лучше которых он и пытается постоянно стать. при этом штукатурный слой скромности, религиозности, жертвенности, принципиальности всегда на фасаде, чтобы не давать повода доковыряться до фундамента. это почти как портрет Дориана Грея, который висит в запертой комнате Джоковича) а ему самому нравится думать, что его внешний образ и есть он сам. но боюсь, что сам он вырос из своих глубоких обид и зависти, которые в глубине души и по сей день сидят.
Откуда вы знаете, что движет Джоковичем?
Вы с его папой репу сажали?
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as009595@icloud.com
Ответ dedpihto59
Ник признаёт что Новак GOAT‼️
Да и типа возвеличивает себя, ведь у него положительная личка против Новака
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