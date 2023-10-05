Ник Кириос: «Джокович – величайший в истории, но для меня самым сложным соперником был Федерер. Он заставлял почувствовать себя дерьмово»
Ник Кириос назвал самого сложного соперника из Большой тройки.
«Против Надаля я всегда хорошо играл, с ним у меня были самые успешные матчи, а Федерер заставлял почувствовать себя дерьмово. Где бы ты с ним не играл, он был любимцем болельщиков. В Европе, Америке, Австралии... Все хотели, чтобы Федерер постоянно побеждал, поэтому, наверное, с ним играть было сложнее всего.
Я считаю, что Новак – величайший теннисист в истории, но для меня самым сложным соперником был Федерер. В нем было что-то такое... Он был очень агрессивным и не давал отдышаться.
Мой стиль – агрессивная игра на задней линии – хорошо работал с Надалем. Но он все равно обыгрывал меня много раз».
Кириос считает, что Джоковичу не отдают должное.
«Я считаю, что он лучший в истории. 24 «Больших шлема», и мне кажется, еще пара впереди, это безумие.
Думаю, он не получает должного признания. Он в туре уже почти 20 лет, вот это долголетие».
На фоне этого, выделяется Энди, которого Ник был постоянным клиентом. Хоть и по личкам с Ником одинаково с Федерером 6-1, но Ник не раз признавал, что с Энди ему не удается играть в свой теннис. Во многом за счет того, как умело читает подачу Кирьоса Маррей.
Весьма показательный случай.
Вы с его папой репу сажали?