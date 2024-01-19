Соболенко о шансах на титул на AO: «Некоторые топы проиграли на ранних стадиях, так что случиться может все что угодно, и я не хочу забегать так далеко»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко пока не хочет думать о шансах снова выиграть Australian Open.

Сегодня действующая чемпионка вышла во вторую неделю «Большого шлема».

– 6:0, 6:0 сегодня, нет Рыбакиной, нет Жабер, нет Пегулы, у Швентек вчера были проблемы. Этот турнир теперь ваш?

– Послушайте, это теннис. Некоторые топы проиграли на ранних стадиях, так что случиться может все что угодно, и я не хочу забегать так далеко. Я сосредоточена только на следующем матче. Да, если я готова, то пройду дальше, если нет, то нет. Я просто стараюсь показывать максимум и как можно лучше готовиться к каждому матчу.

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3 комментария
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Правильный настрой, Ариша. Удачи!
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Соболенко и Швентек выдохнули, когда Рыбка сошла с дистанции. Конечно остались еще Гауфф и Остапенко, но все равно Рыбакина могла и ту и другую закрыть.
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Насчёт Топов. На мой взгляд топ был один Рыбакина. Ни Пегулу, ни Жабер не отношу к топам. Да последние сезоны, вроде как им удавались. Но по началу сезона было видно, что они не кондиции. А Рыбакина, как кто-то недавно выразился стала "жертвой" "Брисбеновского проклятия". И даже участие в Аделаиде не помогло его избежать. Точнее заведомый проигрыш в Аделаиде. Знаю, болельщики Алёны на меня набросятся. Но это не заметил, а кто-то ещё до меня написал или предположил.
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