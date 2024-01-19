Соболенко о шансах на титул на AO: «Некоторые топы проиграли на ранних стадиях, так что случиться может все что угодно, и я не хочу забегать так далеко»

Арина Соболенко пока не хочет думать о шансах снова выиграть Australian Open.

Сегодня действующая чемпионка вышла во вторую неделю «Большого шлема».

– 6:0, 6:0 сегодня, нет Рыбакиной, нет Жабер, нет Пегулы, у Швентек вчера были проблемы. Этот турнир теперь ваш?

– Послушайте, это теннис. Некоторые топы проиграли на ранних стадиях, так что случиться может все что угодно, и я не хочу забегать так далеко. Я сосредоточена только на следующем матче. Да, если я готова, то пройду дальше, если нет, то нет. Я просто стараюсь показывать максимум и как можно лучше готовиться к каждому матчу.

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