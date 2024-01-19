Соболенко о том, что Цуренко не пожала ей руку: «Она все равно проявила уважение. Я это ценю»
Арина Соболенко прокомментировала то, что Леся Цуренко не пожала ей руку.
Соболенко разгромила ее в третьем круге Australian Open – 6:0, 6:0. Сейчас украинки не жмут руки теннисисткам из России и Беларуси.
«Это далеко не новая ситуация, и я понимаю и уважаю позицию. Она повела себя уважительно. Сказала, что я отлично сыграла.
Она не пожала мне руку, но проявила уважение. Я это ценю».
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Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». —
Сказал и в темный лес Ягненка поволок."
Но есть же прям совсем свежие примеры типа Йемена, который штаты и ко плющат буквально сейчас, даже без вынесения вопроса на совбез.
"Пить можно. Главное, знать что, сколько и, главное, с кем".