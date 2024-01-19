Соболенко о том, что Цуренко не пожала ей руку: «Она все равно проявила уважение. Я это ценю»

Арина Соболенко прокомментировала то, что Леся Цуренко не пожала ей руку.

Соболенко разгромила ее в третьем круге Australian Open – 6:0, 6:0. Сейчас украинки не жмут руки теннисисткам из России и Беларуси.

«Это далеко не новая ситуация, и я понимаю и уважаю позицию. Она повела себя уважительно. Сказала, что я отлично сыграла.

Она не пожала мне руку, но проявила уважение. Я это ценю».

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