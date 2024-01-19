Соболенко о том, что Цуренко не пожала ей руку: «Она все равно проявила уважение. Я это ценю»

Теги Australian Open WTA Леся Цуренко Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что Леся Цуренко не пожала ей руку.

Соболенко разгромила ее в третьем круге Australian Open – 6:0, 6:0. Сейчас украинки не жмут руки теннисисткам из России и Беларуси.

«Это далеко не новая ситуация, и я понимаю и уважаю позицию. Она повела себя уважительно. Сказала, что я отлично сыграла.

Она не пожала мне руку, но проявила уважение. Я это ценю».

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44 комментария
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Арина денацифицировала цуренко
+80
-28
+52
Ответ Ярик01
Комментарий скрыт
Ахахаха, Соболенко имеет отношение к войне - насмешили🤣 это же надо было такую дичь написать🤦🏻‍♂️
+44
-13
+31
Лесю можно понять. Кому охота на Миротворец попасть. Если туда даже дети попадают. Так что ничего особенного.
+36
-14
+22
Идеальный счет Соболь повесила, чтоб непожатие руки смотрелось еще комичнее)
+20
-3
+17
Ответ Ярик01
Комментарий скрыт
Примечания США к Конвенции ООН: "«Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». —
Сказал и в темный лес Ягненка поволок."
+19
-3
+16
Ответ Чебурашка от Гены
А между Россией и Украиной есть разница?))) Господи, чего только не лепят либерахи. Нашёл документ за 1974 год. Ахххаахааааа!!!!
Самое забавное, что если опираться на документ 1974 года, то у нас просто внутренний конфликт, так как мы все - одна большая, не совсем дружная, страна😅
+15
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+15
Ответ Ярик01
Комментарий скрыт
Ладно мы… но я вообще не понимаю, причем тут вся Белоруссия? Просто банили всех в мире с буквами Руссия в названии?))
+21
-7
+14
Ответ Ярик01
Комментарий скрыт
Да прочитал прочитал) концовка - бред полнейший, о чем и написал🤔
+15
-3
+12
Ответ Ярик01
Комментарий скрыт
А между Россией и Украиной есть разница?))) Господи, чего только не лепят либерахи. Нашёл документ за 1974 год. Ахххаахааааа!!!!
+17
-6
+11
Уж Арина точно не нападала ни на кого и не имеет к этому никакого отношения
+26
-16
+10
Ответ Vedved
Хочется, просто понять его логику) она же должна быть) хоть какая-то🤔
Поверьте, нет там никакой логики и небыло никогда. Любую чушь напишет, будет доказывать, что белое это чёрное, а чёрное это белое, только бы подгадить России и россиянам. И самое противное, что сам россиянин. В своём доме гадит. Я бы им денег дал, что бы свалили из страны.
+10
-1
+9
Ответ Vedved
Для вас видимо недоступно, то что РБ - ни с кем не воюет😉
Он даже не в курсе, что Белоруссия и Россия это отдельные государства. О чем вы? 😁
+13
-4
+9
Ответ ne ravnodushen
Ярик, расскажи это югославам. У тебя к американцам вопросов нет?
Ну справедливости ради, по югославам вопросам к американцам примерно столько же, сколько и к остальным членам совбеза ООН, которые фактически выдали им такое разрешение.
Но есть же прям совсем свежие примеры типа Йемена, который штаты и ко плющат буквально сейчас, даже без вынесения вопроса на совбез.
+9
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+8
Ответ ne ravnodushen
Арина молодец, не стала раздувать тему. Не нужно политику вмешивать в спорт. Не нужно американских спортсменов отстранять за военные действия правительства США, аналогично и наших, и многих других не нужно лишать возможности в честной борьбе соревноваться. Спорт и культура должны сплачивать и объединять людей. Для меня Пугачева гениальная певица, а не предатель, и Ротару замечательная, и вообще бы перестать вешать ярлыки людям, которые имеют свое мнение. Это их мнение и их право.
Пугачёву люблю за ее ранние песни! Но она обозвала меня холопом и рабом! Пусть говорит , что хочет? Типа имеет право? Вы себя уважаете?
+8
-1
+7
Ответ Ярик01
Комментарий скрыт
А Тихановская с собаками в Белом доме фотографируется, кстати, ты не та самая сабака?)))
+8
-2
+6
Ответ Ярик01
Комментарий скрыт
Для вас видимо недоступно, то что РБ - ни с кем не воюет😉
+9
-4
+5
Ответ Чебурашка от Гены
Лесю можно понять. Кому охота на Миротворец попасть. Если туда даже дети попадают. Так что ничего особенного.
Тяжело жить в военной диктатуре, тут украинских спортсменов надо понять
+25
-21
+4
Ответ Ярик01
Комментарий скрыт
Ярик, расскажи это югославам. У тебя к американцам вопросов нет?
+6
-2
+4
6:0, 6:0 тотальное унижение
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+3
Ответ Ярик01
Комментарий удален модератором
Ну тогда по документам ООН от 1948 года и Украина и Белорусия в составе СССР! То есть принадлежат России,так как она наследница СССР,да и Крым российский,по тем же документам!
+5
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+3
Ответ ne ravnodushen
Арина молодец, не стала раздувать тему. Не нужно политику вмешивать в спорт. Не нужно американских спортсменов отстранять за военные действия правительства США, аналогично и наших, и многих других не нужно лишать возможности в честной борьбе соревноваться. Спорт и культура должны сплачивать и объединять людей. Для меня Пугачева гениальная певица, а не предатель, и Ротару замечательная, и вообще бы перестать вешать ярлыки людям, которые имеют свое мнение. Это их мнение и их право.
Вайкуле, видимо, тоже ваша любимая певица, с достойным мнением. Одно дело - уехать и не вякать, и не доить Россию, другое дело - публиковать фейки и призывать к уничтожению русских, в то же время на них зарабатывая. На этих последних тоже не надо ярлыки вешать?
+9
-7
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Ответ Замкнул в пустые
Уж Арина точно не нападала ни на кого и не имеет к этому никакого отношения
Как говорил мне отец в начале 90-х.
"Пить можно. Главное, знать что, сколько и, главное, с кем".
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Ответ divannyi voin
Ну тогда по документам ООН от 1948 года и Украина и Белорусия в составе СССР! То есть принадлежат России,так как она наследница СССР,да и Крым российский,по тем же документам!
это другое. 😁 Здесь играем, здесь не играем, а тут рыбу заворачивали. 😄
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Ответ Дмитрий Рабко
Как говорил мне отец в начале 90-х. "Пить можно. Главное, знать что, сколько и, главное, с кем".
Омар Хайям в вольном изложении.))
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Эта нация не имеет понятия про уважение
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Я вот сейчас обалдел. Надо же. Документы ООН. Да ещё от 1948 года и от 1974 года. А вы по статусу, батенька, кто? Фрезеровщик, слесарь или сантехник-сан?
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Ответ Ярик01
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Хортон
Ну справедливости ради, по югославам вопросам к американцам примерно столько же, сколько и к остальным членам совбеза ООН, которые фактически выдали им такое разрешение. Но есть же прям совсем свежие примеры типа Йемена, который штаты и ко плющат буквально сейчас, даже без вынесения вопроса на совбез.
Все страны ЕС ведомые и пляшут под дудку США. Йемен, и многие другие, конечно их этой же серии.
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Ответ ne ravnodushen
Да, себя уважаю Поэтому не воспринимаю подобные слова на свой счёт. Предполагаю, что она имела ввиду кого-то другого. Повторю, для меня это певица, и не более. Почему она не может быть против войны с соседним независимым государством и говорить об этом?
Независимое государство - это кто?😳
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Ответ ne ravnodushen
Вешать ярлыки или не вешать - дело личное. Я Вам запретить не могу. У Вайкуле есть своя позиция, и ее можно уважать. А почему нет? Да, у нее есть слушатели в России и она поет для них, получая деньги. Но она против войны с соседями, и поэтому так высказывается. О решении властей, а не о своих слушателях. Все логично. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Комментарий удален модератором
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