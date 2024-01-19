Соболенко о том, что громит всех на Australian Open: «Одна из моих целей – приблизиться к Швентек»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко прокомментировала разгромы на Australian Open.

В первом круге она отдала один гейм, во втором – пять, а в третьем против Леси Цуренко – ни одного.

«В прошлом году Ига [Швентек] выиграла много сетов 6:0. И это одна из моих целей – приблизиться к ней.

Не знаю, я просто очень довольна уровнем, на котором пока играю. Надеюсь, я смогу продолжать так же – или даже лучше».

Также Соболенко ответила на вопрос Андреа Петкович о бойцовском характере.

– Если бы ты не играла в теннис, то чем занималась бы? Вырубала всех в офисе адвоката? Стала врачом и кричала бы на пациентов? Куда бы ты направила свою соревновательную энергию?

– Я бы точно занималась боксом. Больше ничем.

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3 комментария
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Следующая Анисимова ! Анисимовой - КАЮК !
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Выиграй ещё как минимум три шлема, чтобы приблизится. Надо к этому показателю стремится, а не к мало значимой статистике
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