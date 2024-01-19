Соболенко о том, следит ли за другими матчами AO: «Стараюсь не следить. Но могу посмотреть таких легенд, как Новак – чтобы увидеть, к чему стремиться»

Арина Соболенко рассказала, следит ли за теннисом во время турниров.

– Вчерашний день на Australian Open получился сумасшедшим: тай-брейк Рыбакиной и Блинковой, завершение матча Медведева в районе 4 утра. Ты смотришь матчи в свободное время, следишь?

– Честно, стараюсь не следить. Все равно это за гранью твоего контроля, что будет – то будет.

Могу посмотреть таких легенд, как Новак – чтобы увидеть, к чему стремиться. Поздние матчи, конечно, не смотрю – сплю, отдыхаю, настраиваюсь к своей игре.

Но вчера был феноменальный день. Тай-брейк Лены – это что-то невероятное. Аня показала себя с лучшей стороны, выдержала, выиграла. Рада за нее.

Потом Даниил поздно закончил, но такие дни бывают. Хорошо, что есть один день отдыха и тебе не надо на следующее утро вставать и готовиться к следующему матчу. У тебя есть полдня выспаться, постучать, потому что после таких длинных матчей не надо три часа тренироваться, – приводит слова Соболенко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Безумный камбэк Медведева, безумный тай-брейк Блинковой, безумные битвы Зверева и Рууда. Главное в четверг на Australian Open

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