Рыбакина и Блинкова сыграли самый длинный тай-брейк в истории «Больших шлемов»

Теги Australian Open WTA рекорды Анна Блинкова Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина и Анна Блинкова во втором круге Australian Open провели тай-брейк из 42 розыгрышей. Решающий тай-брейк до 10 очков длился 31 минуту и закончился со счетом 22:20 в пользу россиянки.

Он стал самым длинным в истории турниров «Большого шлема» среди одиночных встреч. 

16 матчболов, 22:20 на чемпионском тай-брейке. Победа Блинковой над Рыбакиной – это безумие!

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13 комментариев
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Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Ничего не имею против Анны, но обидно за Лену. чуть-чуть не дотащила до победы этот матч
Смотрел игру, вообще не обидно, столько ошибаться в простых ситуациях, это что-то
+15
-2
+13
Ничего не имею против Анны, но обидно за Лену. чуть-чуть не дотащила до победы этот матч
+20
-8
+12
Ответ Иван Николашкин
Вылетишь ты в трубу. А Анечка имеет поддержку .
Какую поддержку? Это теннис, а не голосование за президента. Хоть весь стадион будет ее поддерживать, все равно условная Соболенко уничтожит её
+13
-4
+9
Рад, что видел эту красоту в прямом эфире)
+6
0
+6
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Ничего не имею против Анны, но обидно за Лену. чуть-чуть не дотащила до победы этот матч
После ошибки на матч-поинте не жалко. Это типичная Лена, бьющая именно в тот угол, где стоит соперница, когда весь корт открыт.
+6
0
+6
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Ничего не имею против Анны, но обидно за Лену. чуть-чуть не дотащила до победы этот матч
Лена могла дальше разыграться и пройти, а для Блинковой это потолок и вылет в следующий же паре
+12
-10
+2
Ответ Мадина Уйгурова
Лена могла дальше разыграться и пройти, а для Блинковой это потолок и вылет в следующий же паре
Вылетишь ты в трубу. А Анечка имеет поддержку .
+5
-3
+2
Ответ srdn
После ошибки на матч-поинте не жалко. Это типичная Лена, бьющая именно в тот угол, где стоит соперница, когда весь корт открыт.
Да, тренеру баранка. Ноль работы над ошибками.
+1
0
+1
Ответ Мадина Уйгурова
Какую поддержку? Это теннис, а не голосование за президента. Хоть весь стадион будет ее поддерживать, все равно условная Соболенко уничтожит её
У нее как минимум до полуфинала не будет в сетке игрока уровня Соболенко
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Ответ Мадина Уйгурова
Лена могла дальше разыграться и пройти, а для Блинковой это потолок и вылет в следующий же паре
Аня показала характер это главное , без этого нельзя побеждать на серьёзном уровне. А технический уровень игры..... ну для Лены хватило , а там видно будет.
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