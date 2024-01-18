Рыбакина и Блинкова сыграли самый длинный тай-брейк в истории «Больших шлемов»

Елена Рыбакина и Анна Блинкова во втором круге Australian Open провели тай-брейк из 42 розыгрышей. Решающий тай-брейк до 10 очков длился 31 минуту и закончился со счетом 22:20 в пользу россиянки.

Он стал самым длинным в истории турниров «Большого шлема» среди одиночных встреч.

16 матчболов, 22:20 на чемпионском тай-брейке. Победа Блинковой над Рыбакиной – это безумие!

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