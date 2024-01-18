Блинкова о победе над Рыбакиной на 31-минутном решающем тай-брейке: «Я запомню этот день навсегда. Пока что это лучший день в моей жизни»

Анна Блинкова поделилась эмоциями после победы над №3 Еленой Рыбакиной.

Россиянка выиграла 6:4, 4:6, 7:6(22-20). Матч продолжался 2 часа 46 минут, из них 31 минуту – решающий тай-брейк.

«Во-первых, спасибо большое за болельщикам за поддержку – она мне очень помогла, дала силы, чтобы бороться до конца.

Были моменты, которые мне понравились, и другие моменты. Не знаю, что сказать. Было супертяжело. Я старалась сосредоточиться на каждом розыгрыше, у меня было так много матч-пойнтов… Я старалась быть агрессивной, но у меня тряслись руки. И ноги тоже.

Я старалась сохранять спокойствие – изо всех сил. И очень рада, что победила.

На матчболах говорила себе: «Атакуй». На приеме я старалась обрезать траекторию, разогнать руки – давала себе технические указания. А еще говорила себе просто держать мяч в корте, в корте, в корте. И в итоге получилось.

Я запомню этот день навсегда. Пока что это лучший день в моей жизни».

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