Блинкова о победе над Рыбакиной на 31-минутном решающем тай-брейке: «Я запомню этот день навсегда. Пока что это лучший день в моей жизни»

Теги Australian Open WTA Анна Блинкова Елена Рыбакина Теннис

Анна Блинкова поделилась эмоциями после победы над №3 Еленой Рыбакиной.

Россиянка выиграла 6:4, 4:6, 7:6(22-20). Матч продолжался 2 часа 46 минут, из них 31 минуту – решающий тай-брейк.

«Во-первых, спасибо большое за болельщикам за поддержку – она мне очень помогла, дала силы, чтобы бороться до конца.

Были моменты, которые мне понравились, и другие моменты. Не знаю, что сказать. Было супертяжело. Я старалась сосредоточиться на каждом розыгрыше, у меня было так много матч-пойнтов… Я старалась быть агрессивной, но у меня тряслись руки. И ноги тоже.

Я старалась сохранять спокойствие – изо всех сил. И очень рада, что победила.

На матчболах говорила себе: «Атакуй». На приеме я старалась обрезать траекторию, разогнать руки – давала себе технические указания. А еще говорила себе просто держать мяч в корте, в корте, в корте. И в итоге получилось.

Я запомню этот день навсегда. Пока что это лучший день в моей жизни».

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14 комментариев
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Это было просто великолепно, такой женский теннис нам нужен!
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ну как Аня отыгралась при 17-18 на тай брейке. просто фантастика !
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Да такая воля к победе!! Молодец так держать!!
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+10
Покажите этот матч Касаткиной обязательно. Пусть посмотрит что значит жажда борьбы и победы. Может выигрывать научится))...
+10
-2
+8
Ответ tmromeo
Это было просто великолепно, такой женский теннис нам нужен!
Да, за такие моменты мы и любим теннис
+7
0
+7
Аня, твой теннис, такой теннис я готов смотреть всегда!😄
+6
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+5
Мои поздравления! Молодец! Прекрасный теннис, прекрасный матч!😄
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+4
И диванные критики не нужны. Молодец, Анна.
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Блинкова по своим меркам играла очень хорошо, а Рыбакина по своим плохо. Получился равный матч с безумной концовкой.
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👍💪‼️
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Аня - ты лучшая.
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Анюта,какая ты молодец🌹👌
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🥳
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