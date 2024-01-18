Блинкова после победы над Рыбакиной написала на камере «Никогда не сдавайся»
Анна Блинкова обыграла третью ракетку мира Елену Рыбакину во втором круге Australian Open – 6:4, 4:6, 7:6(22-20).
После матча Блинкова написала на камере «Никогда не сдавайся».
На решающем тай-брейке она отыграла у Рыбакиной шесть матчболов.
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Анна: подержите пивас!
Да , она сегодня играла очень средне для себя , много ошибалась , но у нее шансы были на выигрыш турнира
Обе не чужые ( русские ) , Анна молодец , но шансов выиграть турнир и пройти Игу или Саболенко очень мало
Тут красивая история героя дня
И она не сдалась!
Маша Шарапова говорила, что БДК прислала ей смс именно с таким текстом утром того воскресенья, в которое она выиграла АО-2008 (у Аны Иванович, как помните).
У Лены своих шансов сегодня было шесть ... 🤷♂️