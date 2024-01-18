Блинкова после победы над Рыбакиной написала на камере «Никогда не сдавайся»

Теги Australian Open WTA Анна Блинкова Теннис

Анна Блинкова обыграла третью ракетку мира Елену Рыбакину во втором круге Australian Open – 6:4, 4:6, 7:6(22-20).

После матча Блинкова написала на камере «Никогда не сдавайся».

На решающем тай-брейке она отыграла у Рыбакиной шесть матчболов.

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17 комментариев
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Букмекеры: победа Элины - главная сенсация АО за 10 лет.
Анна: подержите пивас!
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Это обращение тем нашим выбывшим , особо касается тем ,которые были сеянными.
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Очко, которое она выиграла при счёте 18-17 не в её пользу, это было чистое never give up))) очень круто!
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Матч Анечки и Лены назван историческим. Не лучшим на данном турнире, а за всю историю мирового тенниса на ТБШ в Австралии. И за это нас распирает гордость за отечественную теннисистку.
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Огненный матч 🔥
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Не знаю , закидайте меня камнями , но болел за Рыбку
Да , она сегодня играла очень средне для себя , много ошибалась , но у нее шансы были на выигрыш турнира
Обе не чужые ( русские ) , Анна молодец , но шансов выиграть турнир и пройти Игу или Саболенко очень мало
Тут красивая история героя дня
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Рыбу закатали в блинчик!!!
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Раскатали в блинчик😄
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Надо было так: Русские не сдаются!! 😁
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Браво пирожок
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Выступление наших девушек на сегодня 🔥👍😁
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Всем, кто не видел рекомендую посмотреть 36ой розыгрыш тай-брейка. Как Блинкова его вытащила - уму непостижимо.
И она не сдалась!
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Ответ melmi
Не знаю , закидайте меня камнями , но болел за Рыбку Да , она сегодня играла очень средне для себя , много ошибалась , но у нее шансы были на выигрыш турнира Обе не чужые ( русские ) , Анна молодец , но шансов выиграть турнир и пройти Игу или Саболенко очень мало Тут красивая история героя дня
"Champions take chances"
Маша Шарапова говорила, что БДК прислала ей смс именно с таким текстом утром того воскресенья, в которое она выиграла АО-2008 (у Аны Иванович, как помните).
У Лены своих шансов сегодня было шесть ... 🤷‍♂️
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