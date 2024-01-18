Блинкова после победы над Рыбакиной написала на камере «Никогда не сдавайся»

Анна Блинкова обыграла третью ракетку мира Елену Рыбакину во втором круге Australian Open – 6:4, 4:6, 7:6(22-20).

После матча Блинкова написала на камере «Никогда не сдавайся».

На решающем тай-брейке она отыграла у Рыбакиной шесть матчболов.

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