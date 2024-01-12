Соболенко о том, что не может жить без тренировок: «Для меня оставаться дома суперскучно. Просто невозможно»

Арина Соболенко рассказала, что считает себя трудоголиком.

– В прошлом году вы много говорили о том, как усердно работали, чтобы прибавить и стать первой ракеткой мира. Насколько тяжело еженедельно поддерживать дисциплину? Как вам это удалось в межсезонье?

– Это тяжело. Честно говоря, это то, чем я занимаюсь всю жизнь. Я не могу без этого даже в выходные, когда просто сижу дома или в номере. Мне нужен график. Мне нужно просыпаться, идти на тренировку, потом отдыхать и снова тренироваться.

Для меня оставаться дома суперскучно. Просто невозможно. Я считаю, что усердно работать на самом деле очень весело. Мне это нравится. Для меня не составляет труда усердно работать, продолжать совершенствоваться. Я делаю это всю жизнь.

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