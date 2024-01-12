Соболенко о том, что поднялась на высоту нескольких метров в веревочном парке AO: «Я немного нервничала – не была уверена, что конструкция выдержит мой вес»

Арина Соболенко поднялась на высоту нескольких метров в веревочном парке AO.

– Сегодня вы ходили по канату на высоте нескольких метров. Какие это были нервы по сравнению со стартом на Australian Open?

– Что я сделала?

– Вы нервничали, когда поднимались так высоко?

– Я немного нервничала – не была уверена, что конструкция выдержит мой вес. Это единственное, о чем я беспокоилась.

Но это было весело. Это хороший опыт. На самом деле интересно, почему я не занималась этим, когда была ребенком. Наверное, не было на это времени. Я много тренировалась.

Но да, это был забавный опыт. Думаю, это действительно потрясающее место, где дети смогут весело проводить время на Australian Open. Было потрясающе. Я была очень рада поучаствовать в открытии этого пространства. Это всегда приятно.

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