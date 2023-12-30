Соболенко о защите титула на Australian Open: «Отлично поработала в межсезонье, и мне кажется, что я готова. Звучит уверенно, но...»

Арина Соболенко прокомментировала защиту титула на Australian Open.

«Во-первых, это давление. В прошлом году я потрясающе выступила. Это было очень непросто. И сейчас будет непросто.

Просто мысль о том, что ты защищаешь титул, все усложняет. Я стараюсь на себя не давить, а просто как можно лучше подготовиться.

Защищать титул всегда непросто – особенно на «Большом шлеме». Это может быть суперэмоционально. Одна деталь может все изменить.

Но я отлично поработала в межсезонье, и мне кажется, что я готова. Звучит уверенно, но...»

Для меня Арина Соболенко – героиня 2023-го

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