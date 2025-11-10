Новак Джокович: «Хотелось бы завершить карьеру на Олимпиаде‑2028 под сербским флагом»

Новак Джокович: хотелось бы завершить карьеру на Олимпиаде‑2028.

38-летний Новак Джокович ответил на вопрос, хочет ли он сыграть на Олимпиаде‑2028 в Лос‑Анджелесе.

«У меня всегда был план хотя бы на год, а иногда и на более долгий срок – чего я хочу и как этого добиться. Поскольку я достиг всех возможных целей, я заговорил об Олимпиаде‑2028, ведь хочу играть еще много лет. Было бы здорово завершить карьеру на Олимпийских играх под сербским флагом.

Я не знаю, получится ли, потому что есть вещи, которые от меня не зависят. Я стараюсь оставаться максимально здоровым как физически, так и психологически», – сказал серб на пресс‑конференции.

