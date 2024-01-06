Маррей не будет устраивать прощальный тур перед уходом из тенниса: «Не уверен, что многим это было бы интересно»

Энди Маррей ответил, стал бы он организовывать прощальное турне перед завершением карьеры.

«Не знаю. Если честно, наверное, нет. Когда ты Роджер Федерер, Рафа Надаль, Серена Уильямс или кто-то подобный, все хотят увидеть тебя на корте в последний раз. И, наверное, со мной ситуация не совсем такая.

Так что если бы я анонсировал свой прощальный тур уже завтра… Не уверен, что многим это было бы интересно (смеется). Разве что в Великобритании».

Надаль завершит карьеру – в 2024 году. Пропустил «Ролан Гаррос», чтобы насладиться прощальным турне

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