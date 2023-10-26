Энди Маррей: «Серена гораздо больше, чем просто спортсменка. Она вдохновила многих людей по всему миру»

Теги Серена Уильямс Энди Маррей ATP WTA Теннис

Энди Маррей высказался о наследии Серены Уильямс.

«Реакция на ее уход на US Open, атмосфера на ее матчах была невероятной. Ты слушаешь, как о ней говорят все игроки, и многие молодые перспективные теннисистки рассказывают, как она вдохновила их заняться этим спортом.

Серена сыграла огромную роль в карьере каждой из них: так долго она доминировала и так долго была в туре. Безусловно, для тенниса печально, что она решила уйти, но у нее была такая невероятная карьера, и она многое сделала для спорта, но она гораздо больше, чем просто спортсменка. Она вдохновила многих людей по всему миру».

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14 комментариев

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alex savca
Серена гораздо больше чем спортсменка она спортсмен 🙈
+17
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Мирослав Холод
лучше бы узнал какие туешки💊помогли прокачать такие банки 💪
+18
-4
+14
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zy888.8
Раздутая фигура она)))
+6
-1
+5
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tRIFF
Вдохновила быть не такими как она)
+4
-1
+3
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Syndycate
Вдохновила, как пользоваться запрещенкой без наказания
+3
-1
+2
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Стэн Смит
Когда у женщины бицепс больше, чем у большинства мужчин, то вопросы возникают сами собой.
+2
-1
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Ан Кот
тупанул Энди, чтобы такое заявлять надо хотя бы читать прессу или со списком ТУЕ которые ей услужливая Вада предоставляла лет 10 карьеры ознакомиться
+1
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Генадий Адамов
Его понять можно, он сам был физически непотопляемый, также как и Надя, что ели, что пили? Вернулись , а результата нет да и не будет, феномен, он один это Ноле -исполин, правильное питание, правильный менталитет, вот вам на всё ответ.
+6
-6
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Bayern2004
Ай да Энди,ай да лизун.
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-1
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Картман
Почему поклонников у Энди намного больше, чем у Серены? Он ведь такой, пардон, тупой...
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Syndycate
Ответ Йенс Мустерманн
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Напомнило мультик про лягушку с короной)
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