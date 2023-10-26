Энди Маррей: «Серена гораздо больше, чем просто спортсменка. Она вдохновила многих людей по всему миру»

Энди Маррей высказался о наследии Серены Уильямс.

«Реакция на ее уход на US Open, атмосфера на ее матчах была невероятной. Ты слушаешь, как о ней говорят все игроки, и многие молодые перспективные теннисистки рассказывают, как она вдохновила их заняться этим спортом.

Серена сыграла огромную роль в карьере каждой из них: так долго она доминировала и так долго была в туре. Безусловно, для тенниса печально, что она решила уйти, но у нее была такая невероятная карьера, и она многое сделала для спорта, но она гораздо больше, чем просто спортсменка. Она вдохновила многих людей по всему миру».

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