Хенмэн о том, станет ли 2024-й последним сезоном Маррея: «Возможно. Но он еще мотивирован»

Теги Энди Маррей Тим Хенмэн ATP Теннис

Тим Хенмэн ответил, может ли следующий сезон стать последним для Энди Маррея.

«Возможно. Не знаю. Только он это знает.

Но он еще мотивирован. Я видел, как он сейчас тренируется – сколько времени он проводит на корте, в зале. Я просто надеюсь, что это потраченные время и силы к чему-нибудь приведут.

В конце прошлого сезона было ощущение, что он не получает удовольствия на корте. А на данном этапе карьеры хочется не только показывать результаты, но и получать удовольствие. Он же не будет вечно играть».

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