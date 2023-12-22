Хенмэн о том, станет ли 2024-й последним сезоном Маррея: «Возможно. Но он еще мотивирован»

Тим Хенмэн ответил, может ли следующий сезон стать последним для Энди Маррея.

«Возможно. Не знаю. Только он это знает.

Но он еще мотивирован. Я видел, как он сейчас тренируется – сколько времени он проводит на корте, в зале. Я просто надеюсь, что это потраченные время и силы к чему-нибудь приведут.

В конце прошлого сезона было ощущение, что он не получает удовольствия на корте. А на данном этапе карьеры хочется не только показывать результаты, но и получать удовольствие. Он же не будет вечно играть».

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