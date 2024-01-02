Надаль о том, что обошел Лендла по количеству побед: «Сегодня мне было не до статистики»

Рафаэль Надаль отреагировал 1069-ю победу в карьере.

Он обошел по этому показателю Ивана Лендла и вышел на единоличное четвертое место в Открытой эре.

«Как вы понимаете, сегодня мне было не до статистики (смется). Работы хватало. Нужно было сосредоточиться, снова выйти на корт и вспомнить, как играть и бороться в официальном матче (улыбается). Я нервничал перед матчем и, конечно, сомневался, потому что неизвестно, как все сложится спустя столько времени. Но все прошло хорошо, и я с нетерпением жду завтра».

Надаль вернулся! И после 11 месяцев мучений играет шикарно

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