Надаль провел и выиграл первый одиночный матч с Australian Open-2023

Теги Рафаэль Надаль ATP Brisbane International Доминик Тим Теннис

Рафаэль Надаль обыграл Доминика Тима в первом круге в Брисбене – 7:5, 6:1.

Для 37-летнего испанца это был первый одиночный матч с Australian Open-2023. Позавчера он в паре с Марком Лопесом уступил Максу Перселлу и Джордану Томпсону.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» пропустил оставшуюся часть прошлого сезона из-за травмы бедра.

Теперь он поборется с Асланом Карацевым или Джейсоном Кублером.

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23 комментария
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С возвращением ЧЕМПИОН. Отличный матч, хорошая форма. Двигался хорошо легко, еще прибавишь. Главное будь здоров и не торопится. С огромным опытом, можно не напрягатся сильно против середнячков. Удачи и еще раз с Возвращением
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И он собирается через год уходить не не... хороший мат был после такого перерыва, агресивная игра, а какие удары , какой форхенд, минимум ошибок, отличная подача,как говориться мастерство не пропьешь, главное вопрос физическая форма в тяжелых упорных матчах будет ли хватать Рафу, да на харде будет тяжело однозначно, но к грунту форму должен набрать и свое взять, главное что бы травмы миновали
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Какой же Рафа гений, в первом матче после 11 месячной паузы обыграл победителя ЮСО 😁
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по-моему не так Рафа хорошо как Тим ни о чем,
после счета 5:5 поплыл как начинающий в АТР-туре
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С победой, Рафа!!! Для первого матча за год сыграл вполне нормально.
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С первым победным матчем, Рафа!!!
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Тим лузерятина
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Рафончик услада для глаз)
Тимоха - печалька. Когда же он придет в себя
Что там с Асланом? ждем)
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После 5/5 в первом сете, Тим слился 1/8 по геймам. Надо смотреть Надаля в более конкурентном матче.
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наконец то этот день настал❤️
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И у меня таки вопрос - почему не показали повтор аута, на котором Рафа выиграл первый сет?
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Возвращение короля
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Некстгены: опять... Ну сколько можно...
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Надаль идёт за Золотым шлемом
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Всех с победой, тьфу тьфу. Не устану напоминать, главное это как будет себя вести тело после недели-двух интенсивного тенниса.
Не ждем многого и помним, главная цель - Париж
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-5
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С почином, Рафа! На фоне невыразительного Тима смотрелся внушительно (первый сет был почти равным). Желаю поймать игровой ритм и удачи!
+4
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+2
Посмотрел матч.

О Тиме:
Принимал плохо. На своей подаче играл прилично первые пять геймов, но потом рассыпался. Слишком много ошибок в простых ситуациях. Даже не знаю, с чем это связано, то ли неуверенность, то ли физика.

О Надале:
Подача работала, форхэнд тоже. Бэкхенд и движение похуже, но терпимо. Приём пока слабый; Тим почти всё время мог атаковать вторым ударом. В розыгрышах держался хорошо, но длинных розыгрышей было не так много, Тим старался обострять. Короткие мячи Надаль убивал, как обычно.
В целом, пока рано делать выводы, матч не самый показательный в плане перспектив. На приёме надо прибавлять, и сделать это можно. Насколько можно вернуться к параметрам самого себя хотя бы двухлетней давности по скорости и мощи, покажет время.
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Ответ S.Graf
хех)))) вамoceки и тут каменты поЩитывают у вамocтада диарея от радости, вот и навалили ничего удивительного)))) и подЩёт - самое вамосное занятие мы уже в курсе, что 22 в среднем больше, чем 24 вамосная вамоскалькуляция и вамосистика (вамосная статистика) пхх))))
По количеству "навалить" тебе нет равных )
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