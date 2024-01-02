Надаль провел и выиграл первый одиночный матч с Australian Open-2023
Рафаэль Надаль обыграл Доминика Тима в первом круге в Брисбене – 7:5, 6:1.
Для 37-летнего испанца это был первый одиночный матч с Australian Open-2023. Позавчера он в паре с Марком Лопесом уступил Максу Перселлу и Джордану Томпсону.
22-кратный чемпион «Больших шлемов» пропустил оставшуюся часть прошлого сезона из-за травмы бедра.
Теперь он поборется с Асланом Карацевым или Джейсоном Кублером.
Как Надаль провел 2023-й? Открыл отель, рекламировал сэндвич и много лечился
после счета 5:5 поплыл как начинающий в АТР-туре
Тимоха - печалька. Когда же он придет в себя
Что там с Асланом? ждем)
Не ждем многого и помним, главная цель - Париж
О Тиме:
Принимал плохо. На своей подаче играл прилично первые пять геймов, но потом рассыпался. Слишком много ошибок в простых ситуациях. Даже не знаю, с чем это связано, то ли неуверенность, то ли физика.
О Надале:
Подача работала, форхэнд тоже. Бэкхенд и движение похуже, но терпимо. Приём пока слабый; Тим почти всё время мог атаковать вторым ударом. В розыгрышах держался хорошо, но длинных розыгрышей было не так много, Тим старался обострять. Короткие мячи Надаль убивал, как обычно.
В целом, пока рано делать выводы, матч не самый показательный в плане перспектив. На приёме надо прибавлять, и сделать это можно. Насколько можно вернуться к параметрам самого себя хотя бы двухлетней давности по скорости и мощи, покажет время.