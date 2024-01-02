Надаль провел и выиграл первый одиночный матч с Australian Open-2023

Рафаэль Надаль обыграл Доминика Тима в первом круге в Брисбене – 7:5, 6:1.

Для 37-летнего испанца это был первый одиночный матч с Australian Open-2023. Позавчера он в паре с Марком Лопесом уступил Максу Перселлу и Джордану Томпсону.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» пропустил оставшуюся часть прошлого сезона из-за травмы бедра.

Теперь он поборется с Асланом Карацевым или Джейсоном Кублером.

Как Надаль провел 2023-й? Открыл отель, рекламировал сэндвич и много лечился

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