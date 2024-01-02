Надаль выиграл 1069-й матч в карьере и обошел Лендла
Рафаэль Надаль выиграл 1069-й матч в карьере.
Он обошел по количеству побед Ивана Лендла и вышел на единоличное четвертое место в Открытой эре.
В топ-3 по этому показателю входят:
1. Джимми Коннорс – 1274;
2. Роджер Федерер – 1251;
3. Новак Джокович – 1089.
Надаль вернулся! И после 11 месяцев мучений играет шикарно
Если бы Роджер захотел, он бы выиграл ещё 24 матча и стал бы первым по этому показателю. Но, думаю, он даже не в курсе сколько матчей ему до Коннорса.
В куцей статистике спортса хотелось бы видеть помимо выигранных матчей ещё общее количество и соответственно процент к выигранным.
Спасибо
Рафус своё отыграл. Пора на пенсию.