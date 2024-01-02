Надаль выиграл 1069-й матч в карьере и обошел Лендла

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Иван Лендл Джимми Коннорс Brisbane International Теннис

Рафаэль Надаль выиграл 1069-й матч в карьере.

Он обошел по количеству побед Ивана Лендла и вышел на единоличное четвертое место в Открытой эре.

В топ-3 по этому показателю входят:

1. Джимми Коннорс – 1274;

2. Роджер Федерер – 1251;

3. Новак Джокович – 1089.

Надаль вернулся! И после 11 месяцев мучений играет шикарно

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6 комментариев
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Не думаю, что теннисисты уровня Надаля и Джоковича обращают внимания на данный показатель.
Если бы Роджер захотел, он бы выиграл ещё 24 матча и стал бы первым по этому показателю. Но, думаю, он даже не в курсе сколько матчей ему до Коннорса.
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+5
без Рафы мужской теннис нужно вовсе закрывать
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Мои поздравления Рафаэлю и с возвращением. Не поклонник, но с большим уважением к нему. Сейчас в туре две легенды и мы можем видеть их игру, это дорогого стоит.
В куцей статистике спортса хотелось бы видеть помимо выигранных матчей ещё общее количество и соответственно процент к выигранным.
Спасибо
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Вот Федереру не повезло, чуть-чуть тело не дотянуло до первого места, буквально несколько месяцев игры и был бы первым по победам в истории.
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вот только Джоковича то, Надаль -ка необошёл и уже необойдёт
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Ответ Мирослав Холод
без Рафы мужской теннис нужно вовсе закрывать
Ещё чего. У Надаля уже заменитель на топ-уровне играет.
Рафус своё отыграл. Пора на пенсию.
+2
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