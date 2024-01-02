Надаль выиграл 1069-й матч в карьере и обошел Лендла

выиграл 1069-й матч в карьере.

Он обошел по количеству побед и вышел на единоличное четвертое место в Открытой эре.

В топ-3 по этому показателю входят:

1. – 1274;

2. – 1251;

3. – 1089.

Надаль вернулся! И после 11 месяцев мучений играет шикарно

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