Надаль о первой победе за 11 месяцев: «Скучал по состоянию, когда я здоровый и могу бороться»

Теги Рафаэль Надаль ATP Brisbane International Доминик Тим Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал возвращение в тур.

В Брисбене в первом круге он обыграл Доминика Тима – 7:5, 6:1. Это был первый одиночный матч испанца с Australian Open-2023.

«Спасибо за поддержку с момента моего приезда. Для меня это эмоциональный и важный день. После, наверное, самого тяжелого периода в карьере я вернулся и сыграл перед потрясающими болельщиками, показал высокий уровень – и это то, чем мы все можем гордиться.

Первый сет был очень равным, мы оба хорошо подавала, довольно спокойно брали свою подачу. Потом мне удалось сделать брейк при счете 6:5 – и это все решало.

Я знаю, что Доминик переживает тяжелые времена из-за травм, и я желаю ему всего самого хорошего в этом сезоне.

Я скучал по состоянию, когда я здоровый и могу бороться».

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5 комментариев
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Мы тоже скучали по твоей игре!!! Vamos, Rafa!!
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И мы скучали. Тряхни стариной, Рафазая)
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Рафа просто велик
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С почином, Рафа! Желаю поймать игровой ритм и удачи тебе.
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мы безумно скучали❤️❤️ Всегда Vamos, Rafa❤️
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