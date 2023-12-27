Новак Джокович: «Надаль не из тех, кто возвращается, чтобы играть на среднем уровне. Я уверен, что он тренируется с намерением выиграть ТБШ»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович высказался о возвращении Рафаэля Надаля .

«Если честно, я всегда жду от него лучшей игры. Его много раз списывали со счетов, и со мной такое тоже случалось. Но мы доказали, что эти люди ошибались.

Он не из тех, кто возвращается в тур просто для того, чтобы играть, скажем так, на среднем уровне, провести несколько матчей.

Он хочет выигрывать титулы, хочет быть лучшим, поэтому он тот, кто он есть: легенда нашего спорта. Я уверен, что он тренируется и готовится с намерением выиграть «Большой шлем».

Джокович доминирует и в 36. А как другие великие играли в таком возрасте?

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13 комментариев
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Моя мечта увидеть матч Новака и Надаля на харде. Но Надаль конечно же сбежит с такого матча))))
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тренировочный процесс и игровой, даже с неуловимым испанским кеналогом, разные вещи, Новак правильно подметил, выиграть шлем, Рафик нацелен на РГ, ну а уж сеточку ему там подберут, как обычно
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Главное Надалю на Джоковича не попасть, это было бы очень быстрым унижением в 3 сетах и без тай-брейка
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Новак прав, Рафа не будет как Маррей с Вавринкой выпрашивать Вайлд карты‼️
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Ответ Йенс Мустерманн
Что-то акробатка разболталась. Доза в голову ударила и язык развязался.
Тебе в голову ударяет любое упоминание имени Джоковича, может уже пора провериться☝️‼️
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Ганс опять открывает свой рот, очередной набор букв, ничего нового.
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Сейчас серб из штанов выпрыгивает, пока Карлос смеется со зрителями и сыпит двойными.
Чел настолько закомплексован, что на выставке играет в полную силу)
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Ответ Darren&K
Вот кто плюсует подобных персонажей, да уж полно здесь.... По больше уважения может быть. Новак не был бы велик без Надаля и Федерера. Ну выиграл больше ТБШ и мастерсов и что теперь унижать его главного оппонента? Глор он и есть глор конечно. Нет чтоб порадоватся пожелать удачи в последний сезон. Уходит легенда, целая эпоха вслед за Роджером, завтра и Новак уйдет и таких величайших теннисистов спортсменов не будет никогда, или по крайней мере очень долго, состаришся или не доживешь. Всегда поражаюсь вам, ладно любите Новака, это хорошо и понятно, но вот такое отношение, будто Надаль это какая то посредственность путающиися под ногами. Это не так глор, их соперничество это за гранью просто спорта, и без этого Новак не был бы великим
Человек пишет, что мечтает увидеть матч Рафы и Новака на харде, а его обвиняют просто во всех смертных грехах.
Это какая-то запрещённая мечта? :))
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