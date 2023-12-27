Новак Джокович: «Надаль не из тех, кто возвращается, чтобы играть на среднем уровне. Я уверен, что он тренируется с намерением выиграть ТБШ»
Новак Джокович высказался о возвращении Рафаэля Надаля .
«Если честно, я всегда жду от него лучшей игры. Его много раз списывали со счетов, и со мной такое тоже случалось. Но мы доказали, что эти люди ошибались.
Он не из тех, кто возвращается в тур просто для того, чтобы играть, скажем так, на среднем уровне, провести несколько матчей.
Он хочет выигрывать титулы, хочет быть лучшим, поэтому он тот, кто он есть: легенда нашего спорта. Я уверен, что он тренируется и готовится с намерением выиграть «Большой шлем».
Джокович доминирует и в 36. А как другие великие играли в таком возрасте?
Чел настолько закомплексован, что на выставке играет в полную силу)
Это какая-то запрещённая мечта? :))