Андрей Рублев: «Не удивлюсь, если Надаль выиграет больше «Шлемов»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев ответил, сможет ли Рафаэль Надаль выиграть «Большой шлем».

В 2024-м испанец вернется в тур после травмы бедра.

«Я не удивлюсь, потому что они с Новаком пишут историю тенниса. Новак еще играет, и Рафа будет до конца бороться за «Шлемы».

И Новак тоже. Если Рафа продолжит играть и побеждать, то Новак тоже продолжит играть до конца.

Мы не знаем, на каком уровне он будет. Но сколько раз люди говорили – не только про Рафу, а про Большую тройку вообще, – что их время пришло к концу, когда они получали травму или проигрывали матчи? И каждый раз эти ребята показывали, что все ошибаются.

Так что я не удивлюсь, если он снова это покажет и выиграет больше «Шлемов».

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1 комментарий
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Не удивлюсь, если Рублев не выиграет ни одного Шлема в карьере
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