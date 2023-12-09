Роджер Федерер: «Надеюсь, Рафа вернется очень сильным и Новак сможет играть столько, сколько захочет»
Роджер Федерер назвал других игроков Большой тройки «титанами тенниса».
«Они титаны, иконы игры, и мне повезло сыграть против них 40-50 раз. У меня много воспоминаний о множестве отличных матчей, настоящих битв. Я столько раз отвечал на вопросы о них и могу сказать только хорошее.
Так что было здорово делить с ними корт на протяжении стольких лет. И я надеюсь, что Рафа в следующем году вернется очень сильным и что Новак сможет играть столько, сколько захочет, потому что для тенниса очень здорово, что эти парни все еще в деле».
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Величайшая эра!
Рафе победы на РГ-24!
Новаку ещё сильнее переписать рекорды !