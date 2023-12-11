Джокович о Надале в раздевалке на «Ролан Гаррос»: «Я слышал музыку в его наушниках. И это меня бесило»

Новак Джокович рассказал, как в молодости его запугивал Рафаэль Надаль.

«Я играл с Надалем на «Ролан Гаррос», и мы были в раздевалке. Старались дать друг другу простор, но раздевалка не такая большая.

И он прыгал, бегал спринты. Я слышал музыку в его наушниках. И это меня бесило. Борьба начала задолго до первого удара.

На ранних этапах карьеры я не понимал, что все это часть сценария. И это меня запугивало. Но еще это мотивировало на то, чтобы делать что-то самому и показывать, что я готов. Я готов к битве, готов к войне».

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