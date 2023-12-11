Джокович о Надале в раздевалке на «Ролан Гаррос»: «Я слышал музыку в его наушниках. И это меня бесило»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, как в молодости его запугивал Рафаэль Надаль.

«Я играл с Надалем на «Ролан Гаррос», и мы были в раздевалке. Старались дать друг другу простор, но раздевалка не такая большая.

И он прыгал, бегал спринты. Я слышал музыку в его наушниках. И это меня бесило. Борьба начала задолго до первого удара.

На ранних этапах карьеры я не понимал, что все это часть сценария. И это меня запугивало. Но еще это мотивировало на то, чтобы делать что-то самому и показывать, что я готов. Я готов к битве, готов к войне».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий