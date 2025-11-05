Джокович о том, что он якобы сыграет на итоговом: «Не знаю, откуда у Бинаги эта информация. Я приму решение после турнира в Афинах»
Джокович: я приму решение об участии в итоговом после турнира в Афинах.
Новак Джокович не подтвердил слова президента Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги о том, что он сыграет на итоговом турнире в Турине.
«Не знаю, откуда у него эта информация. Точно не от меня и не от моей команды. Я приму решение после турнира в Афинах», – заявил серб после того, как вышел там в четвертьфинал.
Итоговый турнир пройдет с 9 по 16 ноября. В прошлом году Джокович пропустил его из-за травмы. Серб выиграл итоговый турнир рекордные семь раз.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @VGeorgatou
