Касаткина о предсезонке: «Мне нравится это время, потому что можно чуть-чуть расслабиться, выдохнуть на полтора месяца»

Россиянка Дарья Касаткина рассказала, как провела предсезонную подготовку.

– Предсезонка в этом году прошла в Риме.

– Почему Рим?

– Потому что мой тренер итальянец, он из Рима. Мы немножко комбинируем места, где тренируемся. В этот раз [выбор] пал на Рим.

– Расскажи, пожалуйста, что из себя представляет твоя предсезонка? Сколько недель, какие тренировки? Что вообще происходит в эти недели?

– Тренировки и происходят, собственно говоря. Вообще, межсезонье представляет из себя отдых и тренировочный блок. У девочек с этим получше, все-таки у нас побольше времени, а у пацанов с этим вообще беда – у них Кубок Дэвиса заканчивается вообще в декабре. У нас с этим получше ситуация – максимум заканчиваем в середине ноября. В этом году у меня было две недели отдыха и пять с половиной недель предсезонки. Как говорит мой брат, это минимум. Он такой у меня фитнес, все у него по графику, по структуре. Пять недель – это минимум, с которым можно работать. Что там делают пацаны, по его мнению, я не знаю (смеется).

Так что да, тренировки, тренировки. На что-то, кроме тренировок, времени особо не хватает. Да и сил тоже. Это такой период, когда я могу побыть на одном месте, чуть-чуть осесть и потренироваться. Мне нравится предсезонка, это время, потому что можно чуть-чуть расслабиться, выдохнуть на полтора месяца.

– Если честно, успела отдохнуть морально и физически за это время? Или еще хочется?

– Конечно, всегда хочется еще. Я не Андрей Рублев, все мы не Андрей Рублев. Я скажу так: кажется, что эти две недели ты набираешься сил, а потом через две недели предсезонки ты думаешь, что тебе снова надо», – сказала Касаткина в новом выпуске подкаста «Что там в туре?»

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