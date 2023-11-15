Касаткина о том, что она «плакала из-за календаря», но будет играть выставки: «Чувствую себя намного лучше. Спасибо, что за меня переживаете 🥰»
Дарья Касаткина ответила на критику участия в выставочных турнирах.
В декабре она сыграет в Макао, и в твиттере по этому поводу написали: «Касаткина же записала целый влог, в котором плакала из-за тяжелого календаря и путешествий?»
Россиянка ответила: «После двух недель отпусков чувствую себя намного лучше. Спасибо, что за меня переживаете 🥰».
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