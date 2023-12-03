Касаткина обыграла Ван Синюй в выставочном матче в Макао

Теги ATP WTA Борна Чорич Дарья Касаткина Тэйлор Фриц Чжичжэнь Чжан Тэллон Грикспор Ван Синюй Теннис

Дарья Касаткина обыграла Ван Синюй в выставочном матче в Макао – 6:4, 6:4.

Чемпионом мужского турнира стал Тэллон Грикспор. В полуфинале он победил Тэйлора Фрица (6:3, 6:1), в финале – Борну Чорича (6:3, 6:4).

В матче за третье место Чжичжэнь Чжан, в субботу уступивший Чоричу со счетом 6:1, 6:4, обыграл Фрица – 6:3, 7:6.

Также накануне прошел смешанный матч между командами Европы и Китая в формате тай-брейка. Касаткина и Чорич победили Ван Синюй и Чжичжэня Чжана – 10:7.

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1 комментарий
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Прикольно. Этот выставочный турнир есть, а питерского - нет:)) ноль информации о нем:))
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