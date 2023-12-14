Муратоглу о частой смене тренеров Радукану: «Будь она моей дочерью, я бы не советовал так поступать. Результаты и травмы – следствие нестабильности в команде»

Патрик Муратоглу прокомментировал частую смену тренеров в команде Эммы Радукану .

«Это не самая идеальная ситуация. Будь она моей дочерью, я бы не советовал так поступать, поскольку, чтобы построить что бы это ни было, нужна стабильность. И тем более в теннисе: я считаю, что очень важен план развития игры, путь, по которому нужно будет идти для достижения цели.

Поэтому каждый раз, когда меняется тренер, меняется и план. Поэтому вы не получится построить что-то одно. А ведь нужна стабильность. Тур – самая нестабильная вещь на свете. Все меняется каждую неделю. В эмоциональном плане довольно сложно справиться со всеми этими переменами.

Если команда тоже меняется, то это уже слишком. Я желаю ей найти человека, которому она будет доверять настолько, что сможет долго работать в одной команде, чтобы чего-то добиться. Мы знаем, что у нее есть потенциал, она это доказала, выиграв «Большой шлем». Но с тех пор было сплошное непостоянство. Я думаю, что результаты и травмы – это следствие нестабильности в ее команде».

Также он ответил, есть ли польза от смены тренеров, поскольку она позволяет узнать разные точки зрения.

«Это худшее, что можно сделать. Потому что в итоге непонятно, что делать. Ты слышишь разные точки зрения. Это только мое мнение, но я считаю, что один из ключей к успеху – услышать одну точку зрения, в которую ты веришь, один план и идти напрямую из пункта А в пункт Б.

Иначе ты все время плутаешь, и чем больше точек зрения, чем больше идей, тем больше путается игрок. Это очень сложно. Быть теннисистом очень непросто, и нужна ясность. Это самое важное. А когда много точек зрения, нет никакой ясности».

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