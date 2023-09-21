Радукану о критике: «То, что обо мне продолжают говорить, хотя я не участвую в турнирах, – это комплимент»

Эмма Радукану вернется в тур в 2024 году.

«В следующем сезоне я вернусь. В этом сезоне все «Шлемы» уже закончились, и было тяжело наблюдать за тем, как они проходят, но я старалась по максимуму сосредоточиться на себе и своем восстановлении».

Радукану не проходила на «Больших шлемах» дальше второго круга с тех пор, как выиграла US Open-2021.

Британка ответила, как реагирует на критику.

«То, что обо мне продолжают говорить, хотя я не участвую в этих турнирах, – это комплимент. Кто-то сказал мне: «Переживай, когда о тебе не говорят».

Также она назвала главную цель.

«Я мечтаю выиграть «Уимблдон» и так было всегда, пока я росла. Победа на «Уимблдоне» – это по-прежнему главная мечта».

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