Радукану, не игравшая с апреля-2023, вернется в тур в Окленде
Эмма Радукану начнет сезон на турнире в Окленде, который пройдет 1-7 января. Она получила wild card.
Радукану вернется в тур после трех операций: ее беспокоили кисти обеих рук и голеностоп. Она не выступала с апреля этого года.
Сейчас 21-летняя британка – 296-я ракетка мира.
Радукану планировала выступить на выставочном турнире в Макао в прошедшие выходные, но снялась, так как не была уверена, что будет готова. Тем не менее она летала в Гонконг, чтобы выполнить спонсорские обязательства.
А играли в зале, потому что 4 дня шел дождь, и матчи перенесли в какой-то ангар, со скользким покрытием.
Жаловались на организацию все, при чем жестко. Глянем, может навес какой соорудили