Радукану, не игравшая с апреля-2023, вернется в тур в Окленде

Эмма Радукану начнет сезон на турнире в Окленде, который пройдет 1-7 января. Она получила wild card.

Радукану вернется в тур после трех операций: ее беспокоили кисти обеих рук и голеностоп. Она не выступала с апреля этого года.

Сейчас 21-летняя британка – 296-я ракетка мира.

Радукану планировала выступить на выставочном турнире в Макао в прошедшие выходные, но снялась, так как не была уверена, что будет готова. Тем не менее она летала в Гонконг, чтобы выполнить спонсорские обязательства.

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